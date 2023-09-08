Сирота-медведица Маша из Пермского края готова к возвращению домой

Маша хорошо подросла и уже готова к самостоятельной жизни. Фото: группа ВК Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области.

- Маша готова к возвращению домой, в Пермский край, за эти месяцы она многому научилась и может начинать самостоятельную жизнь в дикой природе, - рассказали «Комсомольской правде» в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области. – Выпуски медвежат у нас начнутся в конце сентября, и будут проходить весь октябрь. Пока мы составляем графики, поэтому точнее по Машеньке ничего сказать не можем.

Истощенную сиротку, напомним, обнаружил этой весной в Гайнском районе охотник и сообщил о ней специалистам Минприроды. Трехмесячная медведица была голодна и ослаблена. Чтобы сирота скорее начала набирать вес, ее кормили молоком с добавлением сливок и яйцами. А когда Маша немного окрепла, ее перевезли в Тверскую область, в Центр спасения медвежат-сирот. Дорога была длинной – трое суток, но малышка перенесла ее хорошо.

А потом были несколько месяцев реабилитации. Все это время Маша провела в огромном вольере со своим другом Ванечкой. Условия в Центре идентичны тем, в каких медведи живут в естественной среде обитания, и медвежата активно осваивали лесную территорию и развивали медвежьи навыки.

В августе в меню медвежат включили яблоки, они являются одним из основных нажировочных кормов для бурого медведя в центральной части России. В итоге Маша, Ваня и другие косолапые обитатели Центра хорошо набрали вес, необходимый для благополучной зимовки. Лакомились они и медвежьим деликатесом – рябиной, благодаря которой у малышей тоже хорошо округляются бочка.

Правда, есть в этой истории одно огорчение: неразлучным друзьям Маше и Ване придется расстаться, ведь медвежонок был найден в Костромской области, и уедет туда.

«КП» продолжает следить за судьбой медведицы-сироты из Прикамья и обязательно сообщит о ее возвращении в дикую природу родного края.

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