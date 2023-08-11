За лето медведица-сирота Машенька из Прикамья хорошо подросла и лакомится яблоками

Яблоки - один из основных нажировочных кормов для бурого медведя. Фото: скрин с видео ВК Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области.

«Нет ничего приятнее, чем наблюдать за жизнью спасенных милашей», «Видно, что яблоки для них-лакомство», «Прямо яблоневый спас у мишек», - комментируют подписчики новое видео, опубликованное Центром спасения медвежат-сирот в Тверской области. Это единственное место в нашей стране, где ежегодно выхаживают медвежат, оставшихся без матери, и возвращают их обратно в природу.

В центре, напомним, уже несколько месяцев живет медведица-сиротка Машенька, которую обнаружили в Пермском крае. За лето она хорошо подросла, живет в вольере с другом Ванечкой, медвежат адаптируют к самостоятельному существованию в природе.

Такой Маша была в начале лета. Фото: скрин с видео ВК Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области.

Добрые новости и забавное видео посвящено тому, что медвежат начали откармливать яблоками.

- Сейчас медвежье меню будет состоять в основном из яблок, - говорят в центре спасения медвежат-сирот. - Мы еще продолжаем подкармливать их калорийной кашей, но основу рациона теперь будут составлять яблоки. Почему яблоки? Этот фрукт является одним из основных нажировочных кормов для бурого медведя в центральной части России, благодаря которому животные могут набрать вес, необходимый для благополучной зимовки.

За сезон живущие в центре медвежата съедают около 15 тонн яблок! Также молодые медведи активно кормятся и другими растительными кормами.

На кадрах запечатлено, как Ванечка и Машенька уплетают яблоки. При этом мишка лег на спину и держа в руках яблоко, откусывает о него кусочки. Машенька же ест лакомство, стоя на всех четырех лапах. Видно, что это занятие приносит медвежатам огромное удовольствие.

А осенью окрепшую Машу обещают отправить обратно в Пермский край. Напомним, ее нашли в мае в Гайнском округе на островке, окруженном рекой Весляна. Одинокая сиротка была очень слаба и истощена. Когда специалисты минприроды осмотрели ее, оказалось, что это была трехмесячная самка. Медведицу назвали Машенькой. В таком возрасте медвежата не могут выжить одни, их можно спасти только изъяв из природы, что и сделали специалисты.

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