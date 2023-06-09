В центре спасения медвежат Машенька из Пермского края подружилась с Ванечкой

Маша хорошо подросла за эти недели. Фото: Центр спасения медвежат-сирот.

- Машенька содержится в одном вольере с Ванечкой из Костромской области, малыши подружились и сейчас активно осваивают лесную территорию и развивают медвежьи навыки, - рассказали в центре спасения медвежат-сирот о медведице Машеньке из Пермского края.

Месяц назад истощенного и одинокого медвежонка нашли на островке на реке Весляна в Пермском крае. В таком возрасте медвежата не способны к самостоятельному выживанию, и если бы не помощь людей, сирота могла погибнуть.

Девочку изъяли из природы, назвали ее Машенькой и отправили в Центр спасения медвежат-сирот в Тверскую область. Дорога была долгой – больше суток, но Маша перенесла ее нормально.

Машенька, как и ее сосед Ванечка, попали к специалистам уже после того, как вышли из берлоги с мамой-медведицей, и у них произошло запечатление на маму, а так как ее рядом не стало, это запустило механизм «дичания». Сейчас медвежата очень пугливы и осторожны.

Благо, условия, в которые попали сиротки, идентичны тем, в каких медведи живут в естественной среде обитания и малыши начинают постепенно осваиваться. Каждый день Маша с Ваней занимаются важными медвежьими делами: с аппетитом жуют свежую зелень, ковыряют лесную подстилку в надежде найти что-нибудь интересное, валяются в прошлогодней листве или играют с непослушным прутиком.

Маша любит валяться в прошлогодней листве. Фото: Центр спасения медвежат-сирот.

Играя с сородичем, Маша может занудно поныть и даже поворчать, а после прогулок и плотного общения друг с другом, медвежата крепко засыпают!

Истощенная Маша хорошо подросла за эти недели, с аппетитом поглощая литры каши.

- Медвежата питаются высококалорийной геркулесовой или гречневой кашей на молоке с добавлением сливок, - рассказали «КП» в Центре спасения медвежат-сирот. - Еще в меню у Маши с Ваней – куриные яйца, подсолнечное масло и витамины. Это то, чем подкармливаем ее мы, люди, а еще с первых дней после помещения в вольеры, Маша занимается поиском и поеданием растительных кормов: корешочков и насекомых.

Серьезных опасений состояние здоровья медведицы из Пермского края у специалистов не вызывает, однако так как она попала в Центр спасения медвежат очень худой, за ее состоянием следят с особым вниманием.

- Надеемся, что и к осени нам удастся откормить Машу. Когда крепкая и здоровая медведица станет способна к самостоятельному выживанию в природе, мы отправим ее в регион, в котором она и родилась, - пообещали специалисты.

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