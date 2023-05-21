В Пермском крае на островке, окруженном рекой, нашли миниатюрного медвежонка-сироту

Медвежонка назвали Машенькой. Фото: Центр спасения медвежат-сирот/ВКонтакте

В Гайнском округе на островке, окруженном рекой Весляна, нашли медвежонка-сироту. Детеныш бурого медведя был очень слаб и истощен. В таком возрасте медвежата не могут выжить одни, их можно спасти только изъяв из природы, что и сделали специалисты краевого Минприроды. А когда они осмотрели медвежонка, ей оказалась трехмесячная самка. Ее назвали Машенькой. Было решено вести Машеньку в Центр спасения медвежат-сирот в Терскую область - у минприроды и Центра заключено соглашение о сотрудничестве в области сохранения объектов животного мира. Последние спасают, реабилитируют и возвращают в природу медвежат-сирот.

После завершения реабилитации Машеньку возвратят в Пермский край. Фото: Центр спасения медвежат-сирот/ВКонтакте

Перед отправкой в Центр медвежонка осмотрел ветеринар, а специалисты минпироды оформили необходимые документы на его перевозку. Дорога заняла больше суток, но Машенька перенесла ее хорошо.

- Машенька достаточно миниатюрная медведица, да к тому же и сильно худая. Мы откармливаем ее молоком с добавлением сливок, яиц и витаминов, чтобы помочь ей побыстрее начать набирать вес. К счастью, она не отказывается от еды. Такое же меню и у костромского медвежонка Вани. Он хоть и покрупнее Маши, но тоже худощав и сейчас его также нужно откармливать высококалорийной пищей. Иван да Марья поступили к нам уже после того, как они вместе с медведицей вышли из берлоги, и у них произошло запечатление на медведицу-маму, что запустило механизм «дичания» медвежат. Именно поэтому они такие пугливые и осторожные, и это очень хорошо: осторожность и страх перед опасностью, в том числе перед человеком, помогут им в жизни избегать опасностей, - рассказали в Центр спасения медвежат-сирот

После завершения реабилитации Машеньку возвратят в естественную среду обитания в Прикамье.

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