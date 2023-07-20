В Октябрьском следователи приняли только трех человек, добивающихся честного расследования убийства девочки

Жители Октябрьского, пришедшие на прием, но не имеющие прописку вызвали полицию и написали коллективное заявление. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После жестокого убийства 15-летней школьницы, поселок Октябрьский в Пермском крае лихорадит вторую неделю. Местные жители и люди из разных городов России, кого до глубины души тронула эта история, хотят честного расследования.

По обвинению в совершении тяжкого преступления был задержан только один подросток, хотя в компании в ночь на 8 июля было трое. Местные жители пишут в чате, что второй подросток сейчас покинул пределы Российской Федерации, а третий – он не местный - тоже выехал из Октябрьского.

В группе, которая раньше собирала средства на помощь девочке 1150 человек со всей страны. После того, как сожженная подростком девочка умерла, группу переименовали «Вечная память… Спи спокойно. Малышка». Помимо всего прочего, люди обсуждают, как родителям девочки, переживающим сейчас тяжелое горе, помочь найти самого лучшего адвоката.

20 июля в селе Богородск – оттуда родом была мама умершей девочки – проходят похороны. Одновременно с этим в Октябрьском межрайонном следственном отделе был назначен прием граждан. Встретиться с местными жителями приехал заместитель руководителя СУ СКР по Пермскому краю Валерий Александрович Сафонов.

Но из-за того, что в это же время проходили похороны девочки, на прием в отдел пришли лишь несколько человек, остальные местные жители уехали прощаться с убитым ребенком. Но и эта встреча руководства регионального СУ СКР с гражданами не обошлась без происшествий.

Сразу объявили, что принимать будут только тех, кто записался на прием. Это сделали несколько местных жителей. У каждого была своя причина для встречи, но все люди хотели говорить о резонансном преступлении, произошедшем 8 июля в Октябрьском.

Затем местным жителям поставили еще одно условие: необходимо было, чтобы у пришедших на прием была местная прописка. Услышав это, люди очень возмутились и вызвали полицию.

- Мы просим восстановить наши гражданские права, - попросили собравшиеся у приехавшего на вызов полицейского и начали писать коллективное заявление.

Вскоре после этого из кабинета, где проходил прием граждан, вышел руководитель Октябрьского МРСО СУ СКР по Пермскому краю Андрей Семенович Иванов и объявил людям, что прием окончен.

За все время успели поговорить с Валерием Александровичем Сафоновым только три человека: одна женщина и пара – мужчина с женщиной.

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