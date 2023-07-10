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Происшествия10 июля 2023 13:00

Появилось видео с места, где в Пермском крае сожгли 15-летнюю девочку

Видео с места ЧП, где облили бензином и подожгли школьницу
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Нашел обожженную девочку сотрудник железной дороги

Нашел обожженную девочку сотрудник железной дороги

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Второй день подряд в Пермском крае обсуждают жуткую трагедию. 8 июля в Октябрьском возле железнодорожных рельсов машинист обнаружил обожженную девушку¸ окровавленную и в одних носках. Она находилась на грани жизни и смерти.

- Было ощущение, что девушку положили на рельсы – там была кровь, а потом она оттуда сползла и потеряла сознание. На теле были ожоги, и даже сухая трава вокруг дымилась, - рассказал «КП»-Пермь» железнодорожник.

Школьницу облили горючей жидкостью и подожгли трое подростков, с которыми она была в одной компании. Одного из подростков арестовали. Ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство».

Девочка находится в тяжелом состоянии. В Октябрьском говорят, что когда к девочке пришел в больницу отец, она его смогла узнать, а вот мужчина узнать свою дочь в обугленном теле не смог. Родители пострадавшей сейчас находятся в полном шоке и не могут общаться.

В понедельник вечером девочку вертолетом санавиации отправили в Пермь.

Девочку вертолетом санавиации отправили в Пермь.

Девочку вертолетом санавиации отправили в Пермь.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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