Выжившая после изнасилования и поджога девочка из Пермского края находится в тяжелом состоянии

Девочка находится в Октябрьской больнице. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае медики продолжают бороться за жизнь 15-летней девочки, над которой 8 июля группа подростков устроила жестокую расправу.

По информации Минздрава Пермского края, девочка находится в тяжелом состоянии, получает необходимую медицинскую помощь.

Ранее в ведомстве рассказали, что за пострадавшей был отправлен вертолет санавиации, но на месте медики поняли, что она нетранспортабельна, настолько серьезные у нее травмы.

Напомним, в Октябрьском районе школьники вместе были на пикнике, выпивали. 15-летняя девочка была изнасилована, потом ее подожгли и выбросили вдоль железнодорожных путей.

Ее увидел машинист проезжающего поезда. Он тут же позвонил полицейским и вызвал медиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержали одного подозреваемого, но сообщается, что обливали и поджигали горючей смесью несколько подростков.

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