«На сотрудников напали, им даже пришлось убежать в подвал». В охранном предприятии рассказали свою версию ЧП в цирковой гостинице

На здании Пермского цирка до сих пор висит афиша с дрессировщиком, который сейчас лежит в коме. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На здании Пермского цирка до сих пор красуется большая афиша: краснодарский дрессировщик Игорь Корчагин в образе товарища Сухова из кинофильма «Белое солнце пустыни» стоит в окружении восьми верблюдов, изображающих жен Абдуллы.

Рядом его помощники - бравый Петруха и супруга Катерина Матвеевна. Похоже, им и придется вытягивать один из центральных номеров цирковой программы «Эпохи», которая сейчас идет в Пермском цирке. Потому что дрессировщик попал в реанимацию после инцидента, который произошел вечером в субботу в цирковой гостинице «Спутник» на Бульваре Гагарина.

ЧП произошло в этой гостинице. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Сейчас решается вопрос о том, как дальше продолжать программу, - рассказал приехавший из Москвы в Пермь из-за этого случая начальник контрольно-ревизионного управления Росгосцирка Валерий Улитин. – А по поводу случившегося – все вопросы к пермским следователям, которые возбудили уголовное дело.

Впрочем, версию произошедшего уже изложил в телеграм-канале руководитель Росгосцирка Эдгард Запашный. По его данным, дрессировщик Корчагин сейчас находится в коме, у него диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени, гематомы, перелом основания черепа и затылочной кости, отек головного мозга.

Дрессировщик Игорь Корчагин на арене. Фото: страница ВК артиста.

И эти травмы он связывает с действиями пермского охранного предприятия.

- В общежитие по неизвестной причине были вызваны сотрудники ЧОПа и прибывшая в гостиницу Пермского цирка группа быстрого реагирования устроила настоящую бандитскую разборку с применением перцовых баллончиков, дубинок и травматических пистолетов, - сообщается в телеграм-канале руководителя Росгосцирка. - Сотрудники ЧОПа, превышая свои полномочия, применили силу по отношению к артистам цирка. Вследствие их противоправных действий дрессировщик Игорь Корчагин получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Также в своем телеграм-канале Эдгард Запашный опубликовал фото сотрудника ЧОПа, который, предположительно, нанес тяжелые травмы артисту, и добавил, что он объявлен в розыск.

В ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», которая предусматривает до 8 лет лишения свободы. Но детали расследования пока не сообщаются.

В ЧОПе, с которым у гостиницы цирка был заключен договор на обслуживание, излагают, однако, несколько иную версию произошедшего.

- Сейчас много информации гуляет по поводу этой истории, и мы конечно в стороне не останемся – есть статья за клевету, - заявил «КП» заместитель директора группы охранных предприятий «ОПОРА» Андрей Шаньшеров. - А ситуация была такая: вахтерша гостиницы нажала тревожную кнопку. Вы ведь понимаете, что она не нажимается просто так, по нашим данным, сотрудники цирка устроили в гостинице гулянку. По приезду группы быстрого реагирования на наших ребят было совершено нападение, и им приходилось даже бежать в подвал. То есть там началась массовая драка. Мои бойцы после этого инцидента вынуждены были обратиться в медицинское учреждение, и у них есть справки о полученных травмах. По моим сведениям, тот человек, который сейчас находится в коме, получил травму не от сотрудников ГБР, а от самих постояльцев – они его уронили головой о плитку.

Не подался ли кто-то из сотрудников ЧОПа в бега после этого ЧП?

- Все наши ребята находятся на своих местах и работают в штатном режиме, - ответил на этот вопрос Андрей Шаньшеров.

После произошедшего генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный позвонил губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. По его словам, глава региона взял ситуацию под личный контроль.

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