После избиения дрессировщика Эдгард Запашный позвонил губернатору Пермского края

Артист находится в реанимации в тяжелом состоянии. Фото: личная страница артиста ВКонтакте

Генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный подключился к ЧП в гостинице пермского цирка, где избили дрессировщика Игоря Корчагина.

- В общежитие, по неизвестной причине, были вызваны сотрудники ЧОПа и около 23.00 прибывшая в гостиницу Пермского цирка группа быстрого реагирования устроила настоящую бандитскую разборку с применением перцовых баллончиков, дубинок и травматических пистолетов. Сотрудники ЧОПа, превышая свои полномочия, применили силу по отношению к артистам цирка. В следствие их противоправных действий, артист цирка, дрессировщик Игорь Корчагин, получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. После произошедшего по моей инициативе состоялся телефонный разговор с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Губернатор заверил меня, что держит ситуацию на личном контроле и уже заведено уголовное дело, - написал в своем телеграм-канале Эдгард Запашный.

По словам Запашного, Корчагин находится в коме, у него диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени, гематомы, перелом основания черепа, перелом затылочной кости, отек головного мозга.

- Компанией Росгосцирк в Пермь направлена целая делегация для дальнейших разбирательств и оказания всесторонней помощи пострадавшему артисту, - добавил Запашный.

В Министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что артист находится в тяжелом состоянии.

Напомним, накануне в Телеграм-канале «Цирковые» сообщили, что в одиннадцать вечера в воскресенье, 2 июля, к зданию на Бульваре Гагарина, 39а, где располагается гостиница Пермского цирка, подъехало пять автомобилей сотрудников частного охранного предприятия. Чоповцы зашли внутрь и стучались во все номера, где горел свет, требуя жильцов предъявить документы и объяснить, на каком основании они там проживают.

- В ответ на возмущение артистов и просьбы представиться и предъявить служебные удостоверения в ход пошли дубинки и стрельба из пистолетов перцовыми патронами, - утверждают авторы поста.

По их словам, во время этих разборок серьезно пострадал и попал в реанимацию известный дрессировщик Росгосцирка Игорь Корчагин.

- Услышав шум, Игорь Корчагин спустился на первый этаж и был сбит с ног ударом дубинки, - сообщается в Телеграм-канале. – Падая, он ударился затылком о плитку и потерял сознание. Лишь женские истошные крики остановили чоповца. Состояние Игоря Корчагина тяжелое, он находится в коме в реанимации.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция данной статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Также в своем телеграм-канале Эдгард Запашный опубликовал фото сотрудника ЧОПа, который, предположительно, нанес тяжелые травмы артисту, и добавил, что он объявлен в розыск.

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