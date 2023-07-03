«Подумал, что это щука»: подробности трагической гибели на Каме 30-летнего пермяка

У погибшего Дмитрия остались двое маленьких детей. Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой/Меркушев Борис

Почти неделю шли поиски 30-летнего Дмитрия Денисова, который утром 26 июня уплыл на резиновой лодке на правый берег Камы напротив села Нижние Муллы и исчез. К несчастью, 2 июля молодого мужчину нашли погибшим. Сестра Дмитрия рассказала «Комсомолке» подробности трагедии.

- Все эти пять суток мы искали Диму своими силами, нам помогали только волонтеры - информационно, - говорит сестра погибшего. - Возможно, нам бы и помогли с водолазами, но нужно было возбудить уголовное дело. Я написала заявления об исчезновении брата в два отдела полиции, но, как я поняла, нужно было время, чтобы дело возбудили.

По словам сестры Дмитрия, криминала в его смерти нет, а произошедшее - несчастный случай.

- В тот день Дима с другом поплыл на резиновой лодке на другой берег Камы, - рассказывает сестра погибшего. - Когда приплыли, друг вышел на берег и уснул, а Дима решил покататься по реке. Двигателя на лодке не было, поэтому он греб веслами. Не знаю, что именно произошло, но, думаю, что он просто уснул в лодке - он практически сутки был без сна. А на том месте часто ходят баржи - лодку качнуло волной, и он выпал.

Сестру Дмитрия удивило равнодушие рыбака, который мог повлиять на судьбу ее брата.

- Он видел лодку с моим братом, а потом уже без него, но никому об этом не сообщил, - говорит сестра Дмитрия. - Когда друг Димы проснулся и понял, что произошла беда, попросил у этого рыбака сотовый, чтобы позвонить спасателям, но тот ему отказал. Другу пришлось возвращаться домой - на другой берег Камы, и только тогда он смог обо всем рассказать.

Тело Дмитрия нашли вечером 2 июля.

- Один из отдыхающих, как я поняла, рыбак-любитель, закинул в реку удочку, крючок за что-то зацепился, и мужчина подумал, что это щука, начал вытаскивать, а оказалось, что это тело Димы, - говорит сестра погибшего.

У Дмитрия осталась молодая супруга и двое маленьких детей - мальчики 3 и 4 лет. Всех, кто хочет оказать помощь с похоронами Дмитрия, могут отправлять средства на карту его сестры: 2202 2005 8803 0245 Ксения М.

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