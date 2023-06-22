«Хочешь забыть старые ошибки - нафеячь новых»: Подробности гибели 32-летней мамы двоих детей под Кунгуром

Машина Екатерины улетела в воду. Фото: соцсети

Вечером в субботу, 17 июня, под Кунгуром «Лада-Гранта» снесла несколько дорожных ограждений около моста через реку Бым и улетела в воду. В салоне было два человека - 32-летняя женщина-водитель и 45-летний пассажир. Женщина получила смертельные травмы, а мужчине удалось выбраться из машины на берег.

Место трагедии. Фото предоставлено источником Комсомолки"

Сейчас в причинах, по которым водитель потеряла управление, разбираются полицейские, тем временем местные жители и знакомые погибшей Екатерины делятся своими догадками. Доминирует версия с алкоголем. Местные говорят, что накануне Катя выпивала и села пьяной за руль, как итог - женщина не справилась с управлением и улетела с дороги. За два дня до трагедии Екатерина оставила на свой странице в соцсетях запись, которая сейчас кажется пророческой.

Фото: скриншот с личной страницы Екатерины ВКонтакте

Если версия с алкоголем подтвердиться, то Екатерина действительная совершила ошибку, сев пьяной за руль. И эта ошибка стала для нее роковой. Однако есть и те, кто утверждают, что за руль Екатерина села трезвой, говоря о том, что в ее крови алкоголя не обнаружено, а причиной аварии стало лопнувшее колесо. В любом случае точную причину произошедшего полицейские назовут после результатов ряда экспертиз. У Екатерины остались двое детей. Сейчас их воспитанием будут заниматься родственники.

В этой трагедии не обошлось и без рокового совпадения: пять с половиной лет назад у Екатерины погиб ее муж - 29-летний Денис. По официальной версии он утонул. Получается, что и Катю, и Дениса «забрала» вода. Однако и в смерти Дениса тоже не все просто.

Денис пропал 12 октября 2017 года. В тот день он со своими друзьями отмечал день рождения сына. Ночью Денис засобирался домой. По пути у магазина «Охотник» на улице Коммуны он встретил приятелей. Там его и видели в последний раз. Спустя два месяца тело Дениса нашли в реке Ирень на окраине города. Причем, по воспоминаниям местных жителей, вещи Дениса нашли у подвесного моста, что примерно в километре от магазина «Охотник», а тело - возле железнодорожного моста поселка Машзавод, что примерно в двух километрах от магазина. Официальной причиной смерти Дениса назвали несчастный случай. Якобы перед домом мужчина решил искупаться в реке, чтобы протрезветь, и утонул, но знакомый Дениса не исключает криминальную версию его гибели.

Подвесной мост - вверху, в красном кружке, мост, где нашли тело Дениса - внизу, справа - магазин "Охотник"

- Его выкинули в реку позже и уже мертвым, - рассказывает знакомый погибшего. - Почему за два месяца, проведенных в воде, у него с тела не смылась татуировка? Почему рыбы не объели глаза? У него даже крестик на шее остался. Нашли его какие-то странные люди из Перми, которые потом пропали. Якобы они шли через машзаводской мост. Но они ведь не местные, а по той дороге ходят только жители поселка. Да и разглядеть тело в воде, заранее не зная, что оно там, тоже крайне сложно. В общем вопросов больше, чем ответов, но моя версия, что его сперва убили, потом два месяца где-то держали - либо в холодильнике, либо в подвале, там, где нет воды, а потом скинули в реку. Разбираться в смерти Дениса было некому. Родители уже были старенькие, а у Кати тогда был новорожденный ребенок. Так он и считается погибшим от несчастного случая.

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