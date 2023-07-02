Найдено тело 30-летнего пермяка, который уплыл по Каме на лодке и пропал

Трагический результат принесли поиски пропавшего 30-летнего пермяка.

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили его в розыск несколько дней назад. Утром 26 июня молодой человек уплыл на лодке на правый берег Камы напротив села Нижние Муллы и исчез.

И вот поисковики сообщили о том, что поиски прекращены, и попросили снять репосты в соцсетях.

- Найден, погиб, - написали они.

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