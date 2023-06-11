В Перми стартовало празднование 300-летия

С 22:40 и до 23:40 выступит хедлайнер концерта Zivert. Фото: Лела Минадзе

Пермь начала отмечать 300-летний юбилей. С вечера 11 июня стартовал праздничный концерт на городской эспланаде возле Театра-Театра. Эспланаду огородили, на пропуске работает охрана. Еще до старта праздничных мероприятий у входов собрались длинные очереди. Запускать начали немного позднее, чем планировалось — не в 18:30 а в 19:00. Люди сразу поспешили занимать места ближе к сцене.

Публику разогревали ди-джей и ведущий. На сцену сегодня выходят две пермские группы — сначала Chicken Gun, а затем elcapitan!. Обе группы выступают с каверами на известные песни. С 22:40 и до 23:40 выступит хедлайнер концерта Zivert.

В это же время в Театре-Театре проходит церемония награждения лауреатов Строгановской премии. В этом году премия будет вручена в 18-й раз. Эту общественную награду вручают за высокие достижения в различных сферах деятельности землякам, прославляющим Пермский край.

День города с новой силой Пермь продолжит праздновать 12 июня. Выступят «Джаз-рандеву», «REFLEX», Александр Айвазов, Татьяна Овсиенко, «Невский проспект», Ваня Дмитриенко, Filatov & Karas, Денис Клявер, Artik&Asti, «Иванушки International» и DJ Smash. Также пройдет DJ BATTLE с участием популярных ди-джеев России. В нашем материале рассказываем, кого, где и когда можно будет послушать/

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