«Чук и Гек», «Иван Семенов: большой поход», «Артек. Большое путешествие» покажут на фестивале «Медвежонок»

Пермяки станут первыми зрителями фильма «Иван Семенов: большой поход».

1 июня, в Международный день защиты детей в Перми откроется Первый Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Зрители увидят художественные картины и мультфильмы, уже ставшие хитами проката, так и абсолютно новые проекты. Всего в основную и внеконкурсную программы фестиваля вошли более 40 лучших российских и зарубежных фильмов, мультфильмов и сериалов для детей.

Откроет фестиваль фильм Антона Богданова «Иван Семенов: большой поход» (6+), продолжение картины «Иван Семенов: школьный переполох», вышедшей на экраны прошлой осенью. В новой истории главный герой вместе со своими друзьями отправится в путешествие по Пермскому краю в поисках Шамана.

А фильмом закрытия станет «Чебурашка» (6+), рекордсмен по сборам и популярности.

- Пермь не случайно стала местом, где родилась идея проведения детского кинофестиваля. Последние три года мы активно развиваем сферу кинопроизводства в регионе, - рассказала генеральный продюсер фестиваля Алёна Семерикова-Волкова.

В основную программу фестиваля вошел еще один фильм, съемки которого проходили в Перми. Это «Чук и Гек. Большое приключение» (6+) режиссера Александра Котта.

Также в рамках конкурсной программы покажут уже известные фильмы «Артек. Большое путешествие», «Моя ужасная сестра», «Легенды Орленка». А из новинок – «Девочка Нина и похитители пианино» продюсера Алексея Учителя, мультфильм «Коты Эрмитажа» и первые серии третьего сезона популярного сериала «Манюня».

«Медвежонок» продлится в Перми до 4 июня. Его площадками станут эспланада, кинотеатр «Синема5», кинотеатры сети «Синемапарк», кинотеатр «Премьер», частная филармония «Триумф», сеть социальных кинозалов Пермского края.

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