Морозы под сорок, дрессированные волки и оживший лед: в Прикамье снимают фильм по повести Гайдара «Чук и Гек»

Съемочная группа "Чука и Гека" в Усть-Койве. Фото: фейсбук Арсена Готлиба

- Юра, беги! – и из деревянного домика с обледеневшими окошками выбегает мальчишка в синей курточке и шапке-ушанке. Он бежит по заснеженной тропинке и за его движениями чутко следит кинокамера. Несколько секунд - дубль снят.

В Пермском крае начались съемки детского приключенческого фильма «Чук и Гек» - по одноименной повести Аркадия Гайдара.

Идет съемка эпизода. Мама - Юлия Снигирь, Чук- Юра Степанов. Фото: Виктор Михалев.

Ненастоящий медведь и ожившие игрушки

Фильм «Чук и Гек» должен стать доброй новогодней историей о том, как двое братьев вместе с мамой – ее играет Юлия Снигирь - отправились в таежный поселок к отцу-геологу, чтобы вместе встретить праздник. Но отца в поселке не застают, так как тот отправился в экспедицию. А телеграмму с сообщением об этом сыновья во время ссоры нечаянно выбросили в окно и не дали прочитать маме. И в итоге Чук, Гек и их мама оказываются в глубокой тайге почти в одиночестве. Их ждет масса приключений – и почти сказочных, и абсолютно реальных.

Поселок геологов построили возле Шумихинских скал. Фото: Виктор Михалев.

- Я чуть-чуть приоткрою тайну сюжета, - рассказал «Комсомолке» продюсер фильма Леонид Литвак. – В фильме есть сказочные элементы: лед на замерзшей речке оживает, трещины гонятся за детьми. А маленькие игрушки, которые с собой взял Гек вместо теплой одежды, потом превращаются в большие и помогают мальчику.

Продюсер Леонид Литвак. Фото: Виктор Михалев.

Ожидают ребят и более опасные приключения, в том числе встреча с волками и медведем.

- Детское кино мы снимаем не по-детски, - отметил режиссер картины Александр Котт. Он известен по работе над фильмами «Брестская крепость», «Испытание», несколькими эпизодами «Елок», а также сериалом «Обратная сторона луны».

База геологов. Фото: Виктор Михалев.

Медведь на съемках - не живой, это просто шкура, в которую залезает человек, а потом снятые кадры будут дополнены компьютерной графикой. А вот волки настоящие – дрессированные волкособы. Этот гибрид волка и собаки вывел профессор кафедры кинологии Пермского института внутренних войск Вячеслав Касимов.

- Ранее они уже снимались в нескольких картинах, в том числе в фильме «Зулейха открывает глаза»,- говорит линейный продюсер Евгений Пугин. – Волкособы прекрасно выполняют свою задачу. К ним вся группа подходила, гладила этих волков, они бегали за снегоходом. Еще будем снимать, как они выходят на утес с детишками. Медведя, к сожалению, так выдрессировать не удастся.

«В лесу возле Синих гор»

«Туда ехать тысячу и еще тысячу километров поездом. А потом в санях лошадьми через тайгу. А в тайге наткнешься на волка или на медведя», - так описывает Гайдар предстоящее Чуку и Геку путешествие.

Но где именно находятся те самые Синие горы, возле которых работала геологическая экспедиция, в книге не говорится. Вполне возможно, что Гайдар имел в виду как раз Уральские горы. В 1925-27 годах он работал в Перми, в местной газете и много ездил по Уралу, написав за эти годы более ста фельетонов, 13 очерков, 5 стихов, 12 рассказов и три повести. И, по мнению его биографов, именно здесь Аркадий Голиков впервые использовал литературный псевдоним «Гайдар».

Близкое знакомство Аркадия Гайдара с Прикамьем было одной из причин, почему кинематографисты выбрали для съемок эти места. Но далеко не главной. А основной стала невероятная, сказочная красота зимней уральской тайги, где на вершинах елей лежат снежные шапки, а застывшие водопады образуют хрустальные сталактиты.

- Прежде чем остановиться на этих местах, мы много объездили. Побывали в шести-семи разных регионах, но здесь красивее всего, - рассказывает Леонид Литвак. – А после того, как мы увидели Мельничный ручей, - все остальные места сразу отпали.

Сосульки восстановили скульпторы

Именно возле Мельничного ручья кинематографисты торжественно разбили традиционную тарелку с именами участников съемочной группы, отметив начало съемок.

Мельничный ручей – одна из природных красот Прикамья – знаменит красивыми прозрачными сосульками, в которые зимой превращаются струи водопада. Ряды сталактитов спускаются с вершины ущелья до самой земли. И, конечно, туда часто приезжают туристы.

- В новогодние каникулы на Мельничном руч