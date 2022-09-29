Мария Шукшина: «Я не бабуля, а мама мамы»

Мария Шукшина в восторге и от работы режиссера, и от своего киношного внука Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермяки стали первыми зрителями фильма «Иван Семенов - школьный переполох» (6+). На экраны страны картина режиссера Антона Богданова выйдет только 13 октября, а в Перми ее показали уже 28 сентября. Основой фильма стала повесть Льва Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника».

Иван и его "банда" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Бе-бе-бе-без сиропа»

Разумеется, сюжет претерпел значительные изменения. Впрочем, авторы этого и не скрывают. В титрах указано: «по мотивам книги Льва Давыдычева». Но остались некоторые яркие моменты, которые одинаково смешны как детям 70-х годов, так и современным. А в качестве своеобразного реверанса в сторону первой экранизации книги - появление Владимира Воробья, исполнителя роли Ивана Семенова в фильме 1966 года, в маленьком эпизоде с фразой: «Бе-бе-бе-без сиропа», ставшей чуть ли не визитной карточкой той картины.

- Мы постарались оставить все самое узнаваемое, - рассказал Антон Богданов. - Но линия мамы и папы в книге была очень короткой, поэтому мы увеличили их пребывание в кадре, и историю бабушки развили гораздо больше, чем это было у Давыдычева. Осталось основное - фантазии и хулиганство Ивана Семенова, все его «полеты в космос», желание открутить себе голову, уйти на пенсию. Мы просто осовременили сюжет.

- Мы постарались оставить все самое узнаваемое, из книги - рассказал Антон Богданов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Иван Семенов уже не второклассник и второгодник¸ а пятиклассник из элитной гимназии, который, тем не менее, тоже не хочет учиться и поэтому устраивает всевозможные пакости. Не находя иных способов справиться с сыном, родители отправляют его в обычную школу на окраине, куда Иван должен ездить не в машине с личным водителем, а в переполненном автобусе. Но и там Иван быстро находит себе друзей и продолжает ставить школу «на уши».

«Играет лучше, чем профессиональный актер»

В роли Ивана Семенова ярко-рыжий московский школьник Роман Погорелов. Это не первая его работа в кино. Ранее он снимался в фильме «Одесский пароход».

- Ромка у нас попал на кастинг самым последним, - признается Антон Богданов. - Мы планировали снимать парня из Екатеринбурга. На представленной «визитке» он выглядел очень харизматично. Но когда приехал на кастинг, оказалось, что за полгода, прошедшие со съемок «визитки», он вымахал на 30 сантиметров. И что мне с ним было делать?

В роли Ивана Семенова ярко-рыжий московский школьник Роман Погорелов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В итоге главная роль досталась Роману. Произошло очень точное попадание в образ. Взрослые артисты не скупились на похвалы школьнику.

- Всеобщий любимец, чудесный парень, органичный, живой, талантливый, играет лучше, чем профессиональный актер, - так отозвалась о своем «киношном внуке» Мария Шукшина.

- Рома вообще не сидит на месте, - смеется Антон Богданов. - Он в свои 11 лет профессионально занимается спортом, состоит в футбольной команде «Трудовые резервы». У нас были ночные смены. В Кунгурской пещере мы снимали 16 часов подряд. Температура в пещере минус пять, а на улице плюс 30. Ночь, спать хочется. А Рома носится по пещере. Устал, прилег поспать на соломе. Я говорю: «В кадр!» - он встал, отыграл, снова лег.

«Хочется сделать трилогию»

Вообще-то говоря про съемки в Кунгурской пещере, Антон забегает вперед. Путешествие по Пермскому краю - это уже сюжет второго фильма. Его съемки прошли этим летом, а на экраны картина должна выйти осенью 2023 года.

Во второй части фильма ребята поедут в путешествие по Пермскому краю Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

- Запустить вторую часть, не дождавшись выхода на экраны первой, - это был риск, - признает Антон. - Но мы решили не терять лето и снимать вторую часть, пока дети не изросли. И так они довольно изменились за год. Да и вообще, как сказала Мария Васильевна, «грех было не снимать вторую часть, когда есть такой замечательный рыжий парень».

- А насчет третьей части не задумываетесь?

- Планы у нас амбициозные, Бог любит троицу. Так что хочется сделать трилогию. Мне кажется, тогда была бы законченная картина. Мы даже набросали синопсис третьей части. Но это уже 2024 год, так что говорить об этом рано.

- Скажите, Антон, а почему вы вообще взялись за детское кино?

- Потому что надо доставать детей из-за компьютеров. Это какой-то бич. У нас на съемках произошел форс-мажор, сейчас я уже могу об этом сказать. Один из ребят во время съемок просто упал в обморок. Мы играли в футбол, даже не играли, а просто пинали мяч, и жара была несильная, а ему стало плохо. Я потом с родителями разговаривал, а они: «Так что, он у нас из-за компьютера не вылезает». Вот про это мы кино и снимаем, что дети должны на улице быть в футбол играть, а не за компьютерами сидеть.

Полеты на воздушном шаре

- Мария Васильевна, а как вы себя чувствовали в роли «мамы мамы»? (именно так значится роль актрисы на постере фильма. - Ред.).

- Это правильно заданный вопрос, потому что когда в фильме меня внук называет бабулей, сразу следует резкая реакция. Я себя прекрасно чувствовала: мне достался изумительный партнер и прекрасный режиссер.

- Во время съемок второй части вам удалось на воздушном шаре полетать?

- Да. Хотя в контракте у меня было написано, что я не должна это делать, меня должен был заменить дублер, но я никак не могла упустить такую возможность. Я и на вертолете полетала, таком малюсеньком. Предпочитаю все делать сама - как же иначе? Да и надо попробовать все. В чем прелесть актерской профессии - столько всего интересного можно испытать. Да за это еще и деньги платят.

- Будет ли понятен фильм сегодняшним школьникам?

- Современные школьники - очень разные. У нас есть замечательный мальчик Костик Костин, который играет Алика Соловьева. Он меня поразил тем, что он как будто не из этого времени вообще, а примерно из 19-го века. Он говорил обычно так: «Вы знаете, мне бы здесь хотелось…», «С вашего разрешения…» Это просто уникальный мальчик, очень начитанный и несказанно радует, что есть такие дети.

Вообще же, наш фильм о том, что каждый должен решить для себя, как поступать правильно. А это понятно всем.

- Как вы думаете, что-то изменится в сознании зрителей после просмотра такого доброго детского кино?

- Самое главное - надо вытаскивать детей из виртуальной реальности, потому что это просто беда. Нужно полностью переформатировать сознание, прежде всего, чиновников, которые занимаются образованием. Из-за компьютерных игр, из-за дистанта мы получаем запрограммированных, не имеющих ни творческого мышления, ни любознательности детей. Мы все бегали во дворах, а они сейчас сидят прикованные к гаджетам. По своим детям знаю. И хочется, чтобы посмотрев кино, ребята увидели другую жизнь, как это было в нашем детстве.

Сейчас детское кино снимается редко, потому что нет финансирования. И то, что делает Антон, - просто подвиг.

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