Фильм «Иван Семенов: большой поход» откроет в Перми фестиваль детского, семейного кино

Вторую часть фильма снимали прошлым летом в Прикамье Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Кинокомпания «Проспект Мира» представила тизер новой семейной комедии «Иван Семенов: большой поход» (6+) – продолжения фильма «Иван Семенов - школьный переполох», снятого по мотивам повести Льва Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника».

Напомним, первый фильм рассказывал о том, как хулигана и фантазера Ивана Семенова из элитной гимназии отправили в школу на окраине Перми. Там он не перестал устраивать всевозможные пакости, зато быстро нашел себе друзей вместе с которыми продолжил ставить школу «на уши».

Во второй части школьная любовь Ивана Семенова - Танечка, чьей дружбы он добивался в первом фильме, уезжает учиться в Лондон. Иван, пытаясь остановить ее отъезд, идет на все возможные ухищрения. Но в результате добивается лишь одного - ему запрещают приближаться к Танечке. И теперь остановить переезд любимой Ивану поможет только чудо. И чудо это - Шаман, который исполняет любые желания.

Так что веселая гоп-компания Ивана и его друзей садится на внедорожник и отправляется в путешествие по Пермскому краю в поисках Шамана. Кстати, в этой роли снялась Марина Федункив. Появится еще один новый персонаж – браконьер, которого сыграл Никита Кологривый. В остальных ролях – все те же актеры, которых мы видели в первой части: Ивана Семенова сыграл Роман Погорелов, его бабушку – Мария Шукшина. Съемки проходили прошлым летом в Кунгуре, под Суксуном, на Чусовой.

- А в финале фильма появится массовая сцена с участием жителей Перми и победителей детского конкурса на лучшую актерскую визитку, - рассказали в кинокомпании «Проспект Мира».

В прокат второй фильм про Ивана Семенова выйдет осенью этого года. Но еще раньше его смогут увидеть участники Первого Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок», который пройдет в Перми с 1 по 4 июня. Как сообщили в кинокомпании, картина «Иван Семенов: большой поход» откроет фестиваль.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Режиссер Антон Богданов: В жизни всегда есть место для любви и приключений

В Перми снимают продолжение фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова» (подробнее)

Мария Шукшина: «Я не бабуля, а мама мамы»

В Перми состоялся предпоказ фильма «Иван Семенов - школьный переполох» (подробнее)