Как пермякам выбрать «свою» ипотеку и не переплачивать за нее каждый месяц

«Купить квартиру в ипотеку и продолжить жить обычной жизнью». Мечта, знакомая многим пермякам. Эта задача может показаться невыполнимой, но при грамотном подходе приобретение жилья не слишком отразится на привычном уровне финансового благосостояния.

Для этого будущим новоселам прежде всего стоит соблюдать базовые правила: внимательно изучить условия всех ипотечных программ, сделать идеальный именно для себя выбор между новостройкой и «вторичкой», правильно определить срок и размер кредита, а также комфортный уровень ежемесячных платежей. Напомним, в большинстве случаев ипотеку лучше брать на максимально возможный период, а потом сокращать его с помощью досрочных выплат. А еще, чтобы не пришлось «переходить на хлеб и воду» сразу после новоселья, ваши ипотечные выплаты не должны превышать 50 процентов ежемесячного дохода.

Облегчить жизнь с кредитом поможет и внимание к деталям: хорошее знание возможностей ипотечного рынка позволит сделать ставку ниже, а платежи — доступнее для семейного бюджета. Рассказывать о таких нюансах лучше всего на конкретных примерах. Мы расспросили нескольких пермяков, как именно они выбирали и покупали квартиру в ипотеку, и попросили экспертов сервиса недвижимости Домклик от Сбера прокомментировать эти истории: можно ли было еще как-то сэкономить в той или иной ситуации?

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

История первая. Квартира в новостройке

Квартира в новом, только что построенном доме имеет несколько плюсов. Во-первых, она изначально будет только вашей, без «шлейфа» бывших жильцов.

– Первая квартира, которую мы купили с мужем после того, как поженились, была старая «однушка» в хрущевке, – рассказывает пермячка Марина. – Конечно, мы ее отмыли, отремонтировали, но у меня всегда было ощущение, что там остался дух прежних хозяев. Поэтому, когда мы собрались покупать жилье побольше, однозначно решили — только новостройка.

Второй плюс нового дома — возможность взять ипотеку на льготных условиях. Например, с господдержкой: ставка в Сбере — всего от 7,7 процента.

Есть, конечно, и свои нюансы: обычно такая квартира стоит дороже, чем во «вторичке». В среднем стоимость квадратного метра в новостройках Перми — 108,8 тысячи рублей.

Семья Марины приобрела квартиру в новом ЖК за 5,1 миллиона рублей. Первоначальный взнос составил 15 процентов, то есть 765 тысяч рублей. Взяв ипотеку на 30 лет, ежемесячно они платили бы примерно по 30 тысяч рублей. Но Марина решила «не растягивать удовольствие» и сократить срок кредита до 20 лет. Так что ежемесячный платеж составляет 35 тысяч рублей. При общем доходе семьи в 80 тысяч — сумма вполне посильная.

А можно меньше?

– Если бы семья покупала квартиру в новостройке с онлайн-бронированием на Домклик, они могли бы неплохо сэкономить, – отметили эксперты Домклик. – В данном случае покупателю предоставляется скидка 0,3 – 0,5 процента на ипотеку от Сбера. Конкретный размер скидки зависит от застройщика.

Услуга онлайн-бронирования позволяет выбрать квартиру на сервисе Домклик и «застолбить» ее на срок до десяти дней, чтобы спокойно обсудить возможность покупки со всеми членами семьи, рассчитать свою сумму платежей. И либо оформить сделку, либо отказаться от нее.

– Онлайн-бронирование позволяет клиенту взять несколько дней на принятие взвешенного решения, сохраняя выбранный вариант зарезервированным. В Пермском крае почти 1,4 тысячи покупателей квартир в новостройках уже воспользовались онлайн-бронированием квартир, – прокомментировал Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка. – В Перми дополнительная скидка на ипотеку от Сбера при бронировании квартиры на Домклик доступна в 11 жилых комплексах: «Мир», «Дом на Садовом», «Елькина 14» и других.

Подробнее о том, как сэкономить на ипотеке с помощью онлайн-бронирования, можно прочитать здесь.

Фото: Shutterstock

История вторая. Вторичка

– Новостройка — это хорошо, конечно, но дорого, – считает Виктор. – Я себе квартиру подобрал, что называется, на вторичном рынке.

Средняя стоимость квадратного метра во вторичном жилье в Перми — около 90 тысяч рублей. Но, разумеется, цены варьируются. Однокомнатную квартиру улучшенной планировки в центре города можно купить по цене 95 – 100 тысяч рублей за квадратный метр, в отдаленном районе — за 60 – 70 тысяч.

Квартира на улице Революции обошлась Виктору в 3,2 миллиона. Будь она в новом доме, вышло бы на миллион больше. Но и ставка по ипотеке оказалась выше — 11,2 процента в Сбере. Уменьшить ее удалось за счет того, что квартиру Виктор покупал с помощью сервиса Домклик. В итоге ставка сократилась на 0,3 процента, составив 10,9 процента.

Минимальный первоначальный взнос по программе ипотеки на вторичное жилье составлял 10 процентов — то есть 320 тысяч рублей. Оформив заем на 30 лет, Виктор ежемесячно возвращал бы банку по 30 тысяч. Но он пошел другим путем, решив увеличить первоначальный взнос. Ведь чем он больше, тем меньше сумма кредита, соответственно, меньше переплата. Собрав все резервы и вложив на первоначальном этапе 1,2 миллиона рублей, сумму ежемесячного взноса Виктор уменьшил до 19 тысяч.

Фото: Shutterstock

Что еще можно было сделать?

– Виктор мог бы выбрать опцию «Своя ставка» и снизить ставку по ипотеке, – рассказали в Домклик. – Платеж за снижение ставки зависит от суммы кредита, оплачивается один раз на этапе выдачи ипотеки. Минимальный единоразовый платеж за скидку на ставку — 1,9 процента от суммы кредита. При этом ставка снизится на 0,5 процента.

Таким образом, заплатив один раз за снижение ставки около 30 тысяч, Виктор мог бы уменьшить ставку до 10,4 процента, а ежемесячный взнос — до 18 тысяч. В целом за весь период ипотеки (с учетом расчета процентов) можно было сэкономить около девятисот тысяч рублей. Подробный гайд по «Своей ставке» можно изучить в журнале Домклик.

Кстати, с помощью этой опции ставку, по максимуму, можно уменьшить на пять с половиной процентов.

И, конечно, в случае Виктора сэкономить можно было на покупке новостройки вместо «вторички».

– Сейчас, когда действуют программы с господдержкой, ипотека на жилье в новостройке значительно выгоднее, чем на «вторичку», – прокомментировал эксперт в сфере недвижимости Андрей Павлов. – Разница в переплате получается приличной. Пока она будет сохраняться, спрос на новое жилье будет выше.

Но все-таки у каждого человека свои пристрастия, возможности и доходы. Какая именно ипотека подойдет вам, можно посчитать с помощью ипотечного калькулятора Домклик. Он поможет рассчитать ежемесячные платежи и срок кредита, выбрать оптимальную ипотечную программу, узнать ставку и даже скачать график платежей.

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