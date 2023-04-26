Как пермякам выгоднее приобретать загородный дом в ипотеку

Пермь, мкр Заозерье. Источник: Домклик

- Скоро лето, хочется внуков вывезти на свежий воздух, - рассказывает пермячка Ирина. - Родни в деревне у нас нет. Вначале решили купить дачу, а потом подумали, что сын с дочкой смогут приезжать туда только по выходным: в будни — работа, а во время отпуска хочется съездить куда-то всей семьей. И тогда задумались о приобретении загородного дома.

Дворцы спросом не пользуются

Иметь свой дом в пригороде Перми — приятно, но не дешево. По сравнению с прошлой весной стоимость загородной недвижимости выросла. Причем как готовых домов, так и участков под индивидуальное жилищное строительство.

- В прошлом году участок земли площадью 15 – 20 соток стоил около 500 тысяч, сейчас уже около миллиона, - объясняет риелтор Полина Рохина. - Выросли цены и на строительство. Год назад можно было поставить «под крышу» коробку с коммуникациями за 5 – 6 миллионов, сейчас минимальная стоимость около 8 миллионов. При этом готовые дома люди согласны покупать не дороже 10 миллионов, причем «под ключ», с полной отделкой — не хотят заниматься этим самостоятельно, боятся дополнительных расходов. И спросом пользуются одноэтажные компактные дома площадью 120 – 150 квадратных метров, на двух-трехэтажные дворцы желающих практически нет.

Но в любом случае без помощи ипотеки обрести загородную недвижимость могут единицы. Благо, кредит сегодня оформляют и на земельный участок, и на строительство дома, и на приобретение готового. Аналитики сервиса недвижимости Домклик от Сбера посчитали: за 2022 год количество выданных на частные дома ипотек выросло втрое, а их общая сумма — в четыре раза.

Пермский муниципальный округ, посёлок Протасы. Источник: Домклик

Покупаем новостройку или создаем ее сами

Сегодня существует несколько вариантов кредитования индивидуального жилья. К примеру, у Сбера есть ипотека с господдержкой — купить по ней дом можно по ставке от 7,7 процента, а построить — от 7,3.

Ставки по «Семейной» и «IT-ипотеке» еще ниже — от 5,3 и 4,7 процента соответственно, если говорить о покупке готового дома. Но всегда важно изучать нюансы: большинство льготных программ ориентированы на новые дома, которые приобретаются у юридических лиц. А строить по более «дешевой» «Семейной ипотеке» можно только с аккредитованным подрядчиком, в то время как «Господдержка» позволяет привлечь любую понравившуюся бригаду или сделать все своими руками.

- В рамках ипотеки с господдержкой можно получить кредит как на строительство жилого дома на имеющемся земельном участке, так и на одновременное приобретение участка и строительство на нем жилого дома, - рассказали эксперты Домклик. - Первоначальный взнос составляет 15 процентов, максимальная сумма кредита — 6 миллионов рублей. Льготная ставка действует весь срок кредита, но может быть повышена, если не подтвердить целевое использование кредитных средств. Чтобы ее сохранить, необходимо не позднее 12 месяцев от даты подписания кредитного договора подтвердить регистрацию собственности на построенный в ипотеку дом.

Источник: Домклик

Вторичка обойдется дороже

Можно с помощью ипотеки купить дом и на вторичном рынке. Но здесь не действуют льготные программы, поэтому ставка будет выше, а первоначальный платеж — как правило, больше. Так что потенциальным новоселам приходится делать непростой выбор: стоимость старого дома обычно ниже новостройки — приобрести его можно за 5 – 6 миллионов, но кредит обойдется дороже.

Конкретные ставки зависят и от категории загородного дома. Например, в Сбере обычный, пригодный для постоянного проживания дом на вторичном рынке можно взять по ставке от 10,9 процента — как и городскую квартиру. А вот заем на садовый домик стоит от 11,2 процента. Изучить все варианты можно здесь.

Что такое, с точки зрения банков, дом, пригодный для проживания? Это значит не только то, что он крепкий, теплый и непродуваемый, но и то, что в нем есть электричество и туалет с умывальником. Конечно, это не означает непременно централизованного водоснабжения и канализации, у дома может быть септик или выгребная яма, но никак не дощатое строение на улице.

- Удобнее всего строить или покупать дом в организованном коттеджном поселке, где предлагается целый комплекс: не только коммуникации, но и инфраструктура, - считает эксперт в сфере недвижимости Екатерина Пахомова. - Сейчас рынок предлагает достаточно много вариантов коттеджных поселков, где можно купить как участок с подрядом, так и готовый дом. Вокруг Перми идет активное строительство в направлении Усть-Качки, Хохловки, Мокино, Полазны.

Пермский район, Усть-Качкинское сельское поселение, коттеджный посёлок Луговское-3. Источник: Домклик

Строим сами

Купить готовый дом, конечно, проще. И быстрее. Ирина, собравшись приобрести загородное жилье, уже почти остановилась на одном из предлагаемых вариантов. Ведь в таком случае уже это лето их семья сможет провести на природе. Но было одно небольшое «но» — в доме не хватало одной комнаты, чтобы все домочадцы смогли устроиться комфортно. А более просторные варианты были гораздо дороже. И тогда пермячка решила, что они будут строить дом самостоятельно — себе по вкусу и по размеру. Ну и по льготной ставке, конечно.

Для тех, кто готов последовать примеру нашей героини, напомним главные правила: строить дом можно на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства либо для личного подсобного хозяйства. А также рядом должна находиться дорога, пролегать инженерные сети, а в идеале — еще и поликлиника с детским садом. Тогда жизнь в своем доме точно порадует.

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