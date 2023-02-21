Как вернуть часть денег, потраченных на покупку квартиры

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В новую квартиру семья Алевтины въехала в 2019 году. Они продали старую хрущевку и купили «трешку» на улице Ленина в Перми. Жилье в центре города — не из дешевых, квартира обошлась в 4,5 миллиона. Поэтому Алевтина оформила ипотеку в Сбербанке. А стоимость старой квартиры — 1,8 миллиона рублей — пошла на первоначальный взнос.

- Ипотеку мы взяли с помощью сервиса Домклик, - рассказывает Алевтина. - Нам выделили персонального менеджера, который консультировал нас и отвечал на все возникающие вопросы. Все документы загрузили онлайн, там же, на Домклик, и застраховали жизнь и недвижимость.

Страхование по программе «Защищенный заемщик» позволило пермячке снизить ставку по кредиту на 1 процент. В итоге ставка по ипотеке составила 9,5 процента.

А потом Алевтина решила вернуть часть потраченных денег — так называемый налоговый вычет. Вместе с нашей героиней и экспертами Домклик разбираемся, как это сделать, тем более что большинство ипотечников (и не только) занимаются этим вопросом как раз в начале весны.

Кто может получить налоговый вычет

Главное условие — «белая» зарплата. Та, с которой вычитают подоходный налог. Эти средства и возвращают при покупке недвижимости (и некоторых других расходах).

Причем, вернуть можно не только часть суммы, потраченной на новоселье, но и приличную долю процентов по ипотечному кредиту.

- Моя зарплата в среднем составляет чуть более 50 тысяч, - рассказывает Алевтина. - В месяц с меня вычитают около 7 тысяч подоходного налога, то есть за год получается 84 тысячи. Эти деньги я и могу вернуть. Причем, не за один год.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сколько можно вернуть

- Налоговый вычет можно получить при строительстве или приобретении жилья, доли в нем, а также земельных участков для индивидуального жилищного строительства и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, - разъясняет заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю Олег Ширяев. - Вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но не более 2 миллионов рублей.

Но вернут не все эти деньги, а только сумму подоходного налога, выплаченного за них. То есть максимально государство может возвратить новоселу 260 тысяч рублей. Хотя квартира Алевтины стоила 4,5 миллиона, она все равно получит не более 260 тысяч. Впрочем, так как жилье куплено в ипотеку, пермячке положен еще один вычет — 13 процентов от суммы выплаченных процентов по ипотечному кредиту, но не более чем с 3 миллионов рублей, — это 390 тысяч «в карман». Получается, суммарно вернуть можно до 650 тысяч рублей.

Но есть маленькая хитрость, которой поделились специалисты Домклик.

- Сумму вычета можно удвоить, - рассказали они. - Если жилье покупают люди, состоящие в браке, квартира считается совместно нажитым имуществом. В этом случае каждый из супругов имеет право получить вычет с 2 миллионов рублей за покупку квартиры и вычет с 3 миллионов за проценты по ипотечному кредиту.

Причем, если, к примеру, доходы мужа — а, следовательно, и уплачиваемые им налоги — значительно больше, чем у жены, то он может получить и значительно больший вычет. То есть при стоимости квартиры в 4,5 миллиона Алевтина может вернуть налоги с 1 миллиона, а ее муж — с трех миллионов. Об этом решении супругов надо написать в заявлении о распределении налогового вычета и подать в налоговую инспекцию вместе с декларацией для возврата налога.

Подать заявление на вычет можно и через 10 лет, и через 20 лет после покупки жилья. Но вернуть подоходный налог можно не более чем за три последних года. Например, за купленную в 2019 году квартиру Алевтина, подав заявление в этом году, сможет вернуть те деньги, которые у нее уходили на налоги за 2020, 2021 и 2022 годы.

Если зарплата позволяет — она высокая и налогов вы платите много — вычет за саму квартиру можно получить «одним махом», подав декларацию в следующем году после новоселья. Если это не ваша ситуация — обращаться за вычетом можно столько раз, сколько потребуется, чтобы вернуть всю причитающуюся сумму. Если ипотека была взята на 25 лет, заявление на вычет можно писать хоть каждый год, пока не наберутся те самые 650 тысяч.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кому вычет не дадут?

Тот, кто получает «зарплату в конверте» и не платит подоходный налог, вернуть ничего не сможет — не с чего. Не удастся воспользоваться правом вычета и тем, кто приобретает квартиру у родственников или работодателя. Также не может получить вычет на приобретение недвижимости тот, кто уже возвращал свои налоги при покупке предыдущей квартиры. Но тут опять-таки есть один нюанс.

Свою старую «хрущевку» Алевтина покупала в 2010 году за полтора миллиона. И если бы тогда она воспользовалась правом вычета, то в этот раз не смогла бы вернуть свои налоги. Но если бы прежняя квартира была приобретена после 2014 года, то в этом случае право имущественного вычета у Алевтины бы осталось — на остаток суммы, недостающей до 2 миллионов.

- С 1 января 2014 года в Налоговый кодекс внесли изменения: если налоговый вычет при покупке недвижимости получен не в максимальном размере (с суммы меньше 2 миллионов рублей), то его остаток можно дополучить при покупке другого объекта недвижимости, - объяснили в Домклик.

Как подать декларацию

Проще всего подать декларацию в электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России. Большая часть декларации в этом случае заполнится автоматически — надо будет только загрузить документы, подтверждающие покупку недвижимости. Можно также распечатать бланки декларации, заполнить их «офлайн» и подать в свою налоговую инспекцию.

Количество жителей Пермского края, получающих налоговые вычеты при покупке жилья, из года в год растет. Как рассказали в краевом управлении ФНС, в 2020 году 84,2 тысячи человек оформили вычет за приобретение недвижимости и 27,8 тысяч человек — по процентам по ипотеке. Общая сумма «возврата» составила 37,7 миллиарда рублей.

А уже в 2022 году деньги вернули 95 тысяч и 34,8 тысячи человек соответственно. Все вместе они получили 46,8 миллиарда рублей.

Какие документы нужны для получения вычета

- Паспорт

- Заявление на налоговый вычет

- Декларация 3-НДФЛ

- Справка 2-НДФЛ за нужный период

- Копия договора купли-продажи или долевого участия

- Выписка из ЕГРН или акт приема-передачи квартиры

- Документы, подтверждающие ваши расходы

- Справка об уплаченных по ипотеке процентах — при оформлении вычета за проценты. Если вы брали ипотеку в Сбере, ее можно заказать в личном кабинете Домклик.

- Реквизиты карты или счета для перечисления средств

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