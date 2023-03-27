Стоит ли покупать квартиру в ипотеку на уровне котлована

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- В октябре, когда мы покупали квартиру в строящемся доме на Крохалевке, на этом месте было практически чистое поле, - рассказывает пермячка Ирина. - Сейчас, спустя полгода, там уже возведено несколько этажей. Так что есть надежда, что через два года, как нам и обещали, мы сможем въехать в новую «трешку».

Есть где жить, пока строят дом

Когда Ирина полгода назад брала — по льготной программе «Господдержки» — эту трехкомнатную квартиру, она стоила чуть более 5 миллионов. Так как будущее жилье женщина подобрала на сервисе Домклик, она получила скидку на ипотеку в 0,3 процента. В итоге ставка по кредиту составила 7,4 процента.

- Честно говоря, вначале я очень боялась покупать квартиру на уровне котлована, - признается Ирина. - Был у нашей семьи такой печальный опыт. Покупали «однушку» в «Авиаторе» в 2015 году. Тогда она стоила чуть больше двух миллионов. Но стройка затянулась на два с лишним года, мы боялись, что вообще дом не сдадут. К счастью, все обошлось. И сейчас нам есть где жить, пока идет строительство на Крохалевке. К тому же за это время наша квартира выросла в цене и сейчас стоит 3,8 миллиона.

Наличие собственного жилья — большой плюс при покупке квартиры на начальной стадии строительства или, как это называют, на уровне котлована. То есть на том этапе, когда дом существует только в виде свайного поля для подготовки фундамента. Потому что в случае задержек на стройплощадке не придется переплачивать за съемную квартиру в течение нескольких дополнительных месяцев, а то и лет.

А стоит ли вообще связываться с покупкой «котлована»? Давайте рассмотрим плюсы и минусы.

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Экономия и выбор

Разумеется, главное преимущество — это экономия. На старте продаж, когда застройщик только начинает готовить площадку под будущий дом, стоимость квартиры обычно ниже на 10 – 15 процентов по сравнению c готовым жильем. Но это происходит далеко не всегда.

- Сейчас покупать жилье на уровне котлована уже не настолько выгодно, как это было в 2010-х годах, - считает пермский риелтор Эдуард Галеев. - Застройщики стали выставлять квартиры по рыночной цене. Можно, конечно, покупая недвижимость на стадии строительства, рассчитывать, что ее стоимость вырастет со временем. Но, учитывая, что сейчас цены на пике, этого может не произойти. Раньше были высокие риски того, что дом не достроят. Поэтому, чтобы замотивировать покупателей, в начале строительства цена была ниже, а потом повышалась. Сейчас риски минимальные из-за введения эскроу-счетов.

Напомним, что эскроу-счет — это специальный счет в банке, на который покупатель квартиры в строящемся доме вносит деньги за свое будущее жилье, после чего они замораживаются. И получить их застройщик сможет только после сдачи дома. Если же компания обанкротится и не достроит дом, деньги полностью вернутся покупателю.

- Для того, чтобы открыть эскроу-счет, нужно заключить договор между покупателем, застройщиком и банком, в котором этот счет открывается, - рассказали эксперты сервиса недвижимости Домклик от Сбера. - В Сбербанке подписать договор счета эскроу и, собственно, открыть его можно без посещения офиса, в мобильном приложении — за несколько секунд.

Другой плюс ранней покупки — богатый выбор. Можно подобрать квартиру побольше или поменьше — площадь тех же «однушек» может варьироваться в одном доме от 35 до 42 квадратных метров. Можно выбрать этаж, планировку и будущий вид из окна. В это время доступны все варианты. А вот приобретая квартиру в уже готовом доме или даже только подведенном под крышу, придется довольствоваться тем, что осталось.

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Как не попасть впросак

Самый главный минус при ранней покупке квартиры — стройка может значительно затянуться. К примеру, заключая договор, застройщик обещал сдать дом через год, а на практике вышло — через три, как это случилось с первой квартирой Ирины. А то и вообще, возведение дома «заморозят». Деньги с эскроу-счета покупателю, конечно, вернут, но цены на недвижимость за это время уже могут вырасти.

Поэтому, прежде чем заключить договор покупки квартиры в доме, который только начали строить, необходимо убедиться в надежности застройщика. Узнать, насколько точно он выдерживал график при строительстве предыдущих проектов. Да и качеством сданных ранее квартир поинтересоваться не мешает.

- Один из факторов, на который вы можете ориентироваться при выборе, — аккредитация застройщика в крупных банках, - рассказали эксперты Домклик. - Статус «Аккредитовано в Сбербанке» означает, что застройщик соответствует требованиям законодательства в сфере жилищного строительства, а также критериям самого банка. К тому же время одобрения и оформления ипотеки значительно сокращается, если вы покупаете недвижимость в новостройке, аккредитованной Сбером.

Найти заветную кнопку «Только аккредитованные новостройки» можно в фильтрах - на нашем скрине она уже нажата и отмечена зеленым цветом. Источник: Домклик

Чтобы получить ипотеку для покупки квартиры на стадии котлована, нужно или обратиться в тот банк, где застройщик приглянувшегося дома прошел аккредитацию, или, наоборот, выбрать банк, а потом уже подбирать застройщика из общего перечня аккредитованных им компаний.

К примеру, чтобы выбрать новостройки, которые имеют аккредитацию в Сбербанке, достаточно зайти на Домклик в раздел «Поиск» и отметить в фильтре «Только аккредитованные».

- В условиях растущего спроса на приобретение квартир на первичном рынке нам особенно важно, чтобы наши клиенты были уверены, что даже на этапе котлована покупают надежное жилье, которое будет достроено в срок, - отмечают эксперты Домклик.

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