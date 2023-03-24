В Перми ледяная глыба убила женщину

Женщина погибла на месте от падения льда с крыши. Фото: Иван Макеев

В Перми утром, 24 марта, в Кировском районе произошел смертельный несчастный случай. Вдоль дома по улице Ушакова, 20 проходила пенсионерка, в этот момент с крыши дома на нее упала ледяная глыба и попала прямо в голову.

В социальных сетях появилось фото последствий трагедии: женщина неподвижно лежит на земле. Она скончалась на месте от полученной травмы.

В СКР по Пермскому краю подтвердили факт произошедшего, подробности уточняются.

Жилой дом по улице Адмирала Ушакова, 20 построен - это кирпичная трехэтажка. Дом находится под управлением УК «Кристалл» с января 2019 года. По телефону в УК от комментариев отказались.

Напомним, 21 марта на жительницу Березников с крыши четырехэтажного дома на проспекте Ленина, 39 также рухнула глыба льда. «Скорая» увезла пострадавшую в реанимацию, она получила тяжелую травму. К счастью, женщина осталась жива и переведена из реанимации в обычную палату.

Пожилая женщина погибла на месте.

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