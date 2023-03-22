Врачи стабилизировали состояние женщины, на которую упала глыба льда в Березниках

Фото: группа ВК «УСЛЫШАНО ВАЛЕКСЕ».

- Сейчас эту пациентку перевели из реанимации в травматологические отделение, а ее состояние оценивается, как средней тяжести, - сообщили в пресс-службе Краевой больницы им. академика Е.А. Вагнера о состоянии здоровья жительницы Березников, на которую 21 марта упала глыба льда с крыши дома.

ЧП, напомним, произошло на проспекте Ленина, 39 в Березниках. Женщина-пешеход проходила около магазина одежды, и ей на голову и спину сошел спрессованный за зиму снег и лед. Высота дома, где это случилось, составляет 4 этажа.

По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, повлекших тяжкий вред здоровью человека. Выяснилось, что не так давно УК «Чуртан 59», которая обслуживает этот дом, было направлено предостережение о необходимости очистки кровли.

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