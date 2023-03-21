В Прикамье возбудили уголовное дело по поводу рухнувшей на женщину глыбы льда

Фото: группа ВК «УСЛЫШАНО ВАЛЕКСЕ».

Как уже писала «КП», сегодня днем, 21 марта на жительницу Березников с крыши четырехэтажного дома на проспекте Ленина, 39 рухнула глыба льда. «Скорая» увезла пострадавшую в реанимацию.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю, березниковские следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, повлекших тяжкий вред здоровью человека. По предварительной версии следствия, ЧП произошло из-за «ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

Как выяснили журналисты «КП», многоквартирный дом обслуживала управляющая компания «Чуртан 59». Ее руководитель воздержался от комментариев.

В СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что расследование уголовного дела будет лично контролировать руководитель регионального следственного управления Денис Головкин.

Глава Березников Алексей Казаченко провел в городе экстренное совещание, на которое вызвал руководителей всех управляющих компаний. На нем обсудили качество уборки крыш многоквартирных домов. В частности, выяснилось, что УК «Чуртан 59» недавно было направлено предостережение о необходимости очистки кровли.

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