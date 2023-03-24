Появилось видео падения глыбы льда на пермячку на улице Ушакова в Перми

Фото: скрин с камер видеонаблюдения. Группа ВК ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ

Страшная трагедия, случившаяся 24 марта в Перми, попала на уличную камеру видеонаблюдения. Кадры опубликовала группа ВКонтакте ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ. На записи видно, как пермячка спокойно идет по своим делам, и когда проходит вдоль дома по Ушакова, 20, на нее с крыши летит льдина.

Высота дома - чуть более семи метров. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, снег на крыше дома по Ушакова, 20 практически растаял, немного льда скопилось у самого козырька. Держался он на железном ограждении крыши. А когда утром температура поднялась до + 7 градусов, то спрессованный лед под тяжестью рухнул вниз.

На видео попало и то мгновение, как упала пострадавшая. Женщина скончалась до приезда «скорой».

Сейчас по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание, которое может грозить виновному - лишение свободы на срок до шести лет.

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