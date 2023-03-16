«Обещал отдать меня на растерзание зэкам». Что известно о насильнике-рецидивисте, сбежавшем из прикамской колонии

60-летний Станислав Полищук был в бегах несколько дней. Фото: Лариса Колчанова/Телеканал Ветта

- Он обещал скормить меня рыбкам, угрожал, что отвезет в тайгу, там у него много знакомых, бывших зэков, с которыми сидел. И я буду у них в сексуальном рабстве, - вспоминает 51-летняя пермячка Любовь.

Прошло 10 лет с момента похищения, но женщина до мелочей помнит, какие ужасы и пытки ей пришлось пережить, когда Станислав Полищук похитил ее у дома, насильно посадил в машину, увез в далекий поселок и удерживал там насильно.

Насиловал невесту вместе со своим племянником

С импозантным и общительным Станиславом Любовь познакомилась на улице весной 2012 года. Все начиналось очень красиво: романтичные свидания, подарки. 41-летняя женщина потеряла голову и даже не догадывалась, что за плечами ее 50-летнего жениха уже шесть судимостей. В том числе, изнасилования, похищения женщин, мошенничество.

О том, что за человек с ней рядом, Люба поняла, когда он увез ее к своей сестре в Ялту на отдых. А там начал издеваться, избивать и насиловать невесту. Были случаи, что насилие совершал вместе с племянником. Последний, когда Полищука арестуют, сведет счеты с жизнью, из-за страха стать соучастником.

Вернувшись в Пермь, Любовь прервала все отношения с садистом, но Стас продолжал ее преследовать и в итоге похитил. Привез в дом, который снял у бывших сидельцев в Кудымкарском районе, в поселке Егва. Сопровождал узницу повсюду. Даже в туалет водил под охраной, требовал, чтобы женщина вышла за него замуж.

У Любы в центре Перми квартира и, будучи ее мужем, Стасу было что наследовать после, например, внезапной смерти супруги.

Запер в парилке

Понимая, что женщина не соглашается на его «руку и сердце», Полищук затопил баню и закрыл женщину в парилке. Сначала избил, а потом поддавал жар до тех пор пока, задыхаясь, пленница не потеряла сознание.

Очнулась Люба в доме с разбитой головой. Позже врачи диагностируют у нее закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ссадины и ушибы.

Сбежать женщине удалось спустя 9 дней после заточения. Повезло, пес, которого она кормила, привязался к ней. Ночью пленнице удалось вырваться от спящего Полищука и выйти из дома, сторожевая собака не залаяла. Люба бежала босиком по снегу, постучала в окна дома в поселке, и люди открыли ей дверь.

Еще одна жертва групповухи

Полищук, понимая какой срок ему грозит за похищение человека, успел скрыться. И бегал от оперативников полтора года.

Станислав Полищук. Фото: Лариса Колчанова/Телеканал Ветта

На след рецидивиста в 2013 году операм помог выйти муж одной из пермячек. 50 – летняя женщина, буфетчица больницы, оказывается, после эпизода с Любовью также попала под чары Полищука. И он также свозил ее отдохнуть к себе на родину в Житомирскую область, где неоднократно насиловал, в том числе и с племянником. Мужу пермячка сказала, что ездила на юг с подругой.

Супруг буфетчицы, когда по всей Перми были развешены портреты Полищука – насильника и похитителя женщин, каким-то образом вычислил, что жена «наставила ему рога».

Мужчина притащил неверную супругу в полицию и потребовал, чтобы она рассказала правду, женщина плакала, но молчала. А позднее муж сообщил операм адрес дома в Житомирской области. Там на чердаке жил сбежавший уголовник Полищук. Его задержали и привезли в Пермь.

Криминальная карьера

Изнасилования и похищения людей - не все преступления Полищука. Свой первый срок он получил еще в далеком 1998 году за мошенничество и подкуп. Тогда его приговорили к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима. Были в его биографии и грабежи, и кражи, и незаконное проникновение в жилище, и преступления против государственной власти, и даже несколько побегов, последний из которых он совершил на днях из колонии-поселении при ИК-1 в Соликамске, где досиживал срок за свое последнее преступление - похищение и изнасилование Любови.

Тогда, в 2015 году, его приговорили к 12 с половиной годам колонии особого режима. Как стало известно «КП», наказание он отбывал в колонии особого режима в Чувашии, спустя какое-то время особый режим заменили на чуть более мягкий - строгий, а спустя 8 лет отсидки начальник колонии подписал ходатайство и положительную характеристику на Полищука: сидит хорошо, молодец, не нарушает режим, имеет поощрения. И суд изменил рецидивисту особые условия содержания на легкие – колонию-поселение.

По одной из версии, в этот раз рецидивисту удалось убежать с территории хоздвора по пути на работу. Однако, как сообщили "КП-Пермь" источник в силовых структурах, Полищук изобразил, что ему стало вдруг плохо. Симулянта отвезли в больницу, откуда он и бежал. Оперативниками было принято решение о неофициальном прикрытии потерпевших. Все понимали, что рецидивист - особо опасен, ему нечего терять, он зол на Любовь и ее сестру Ольгу.

Благодаря именно этим женщинам, уголовник и сел на большой срок. И поэтому мстительный жулик, в первую очередь, мог прийти к потерпевшим, адреса он знал. Сыщики в автомобиле сутки находились у подъезда потерпевших, охраняли. Утром, когда Ольга с семьей на машине выехала от дома на работу, за ней на авто следовали оперативники. И вскоре они повернули в другую сторону. В этот же момент Ольге позвонили по телефону, сообщили радостную новость - он задержан!

- Полищука задержали в Березниках. Там он успел познакомиться с женщиной. Был у нее в гостях и ударил. Она вызвала полицию, а когда сотрудники приехали и поняли, кто перед ними - сразу задержали. Сейчас он под стражей, - сообщил "КП-Пермь" источник в силовых структурах.

Почему зэки сбегают, отбыв большую часть срока?

Как сообщил "Комсомолке" источник близкий к правоохранительным органам, причинами, толкнувшими Полищука на побег, могли стать «усталость» и пьянящий аромат свободы.

- На поселке он смог вдохнуть глоток свободного воздуха после 8 лет проведенных на особом режиме. Добавьте к этому усталость от столь длительного заточения и наступившую весну. По статистике, побеги совершаются именно весной-летом: солнце светит ярче, девушки уже переодеваются в юбки. Полищук не смог устоять перед всеми этими соблазнами, о чем уже пожалеет. ждет новый суд, новый срок и более суровые условия содержания, - сообщил «Комсомолке» источник, близкий к силовым структурам.

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