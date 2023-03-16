Сбежавшего из Пермской колонии 60-летнего насильника задержали

Станислав Полищук. Фото предоставлено источником "Комсомолки"

- Полищука задержали сегодня ночью в Березниках. Там он успел познакомиться с женщиной. Был у нее в гостях и ударил. Она вызвала полицию, когда сотрудники приехали и поняли, кто перед ними - сразу задержали. Сейчас он под стражей, - сообщил "КП-Пермь" источник в силовых структурах.

Напомним, 13 марта из колонии-поселения при ИК-1 в Соликамске сбежал 60-летний насильник Станислав Полищук - зэк с богатым криминальным прошлым. Первый срок он получил еще в далеком 1998 году за мошенничество и подкуп. Его приговорили к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима. Но колония его не исправила и, освободившись, Полищук продолжил нарушать закон. Он не раз сидел за похищения людей, изнасилования, мошенничество и грабеж. При этом Полищук уже не раз совершал побеги. По одной из версии, в этот раз рецидивисту удалось убежать с территории хоздвора по пути на работу. К счастью, в очередной раз его смогли поймать. Теперь его ждет новый суд и новый срок.

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