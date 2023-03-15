Станислав Полищук. Фото предоставлено источником "Комсомолки"

Из Соликамской колонии сбежал многократно судимый насильник Станислав Полищук. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю, отсутствие заключенного обнаружили во время дневной проверки 13 марта. Сейчас сотрудники ГУФСИН совместно с полицейскими занимаются розыском сбежавшего.

60-летний Станислав Полищук - зэк с богатым криминальным прошлым. Первый срок он получил еще в далеком 1998 году за мошенничество и подкуп. Его приговорили к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима. Но колония его не исправила и, освободившись, Полищук продолжил нарушать закон. Он не раз сидел за похищения людей, изнасилования, мошенничество и грабеж. При этом Полищук ранее уже дважды совершал побеги.

Свое последнее преступление Полищук совершил в 2015 году - похитил и изнасиловал пермячку. Его приговорили к 11 годам 11 месяцам колонии строго режима, но досиживал остаток срока опасный зэк в колонии-поселении при ИК-1, куда его перевели за хорошее поведение. Сбежал Полищук из хоздвора по пути на работу.

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