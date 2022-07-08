Женился в тюрьме, стал отцом и мечтал о семейной жизни: зачем пермский головорез, приговоренный к 19 годам колонии, совершил побег

После задержания Иван Букков рассказал причину побега Фото: личная страница Ивана Буккова ВКонтакте

В начале июля из колонии в Пермском крае сбежал 32-летний зэк-головорез Иван Букков. Спустя несколько дней его задержали. Сейчас он вновь за решеткой и вскоре его ждет новый суд и новый срок. Но всех, кто так или иначе знают Буккова, мучает один и тот же вопрос: зачем? Ведь он уже отсидел большую часть срока (14 из 19 лет), женился в колонии, стал отцом, получил десятки поощрений и оставшийся срок досиживал в колонии-поселении, месте, которое многие заключенные называют «раем» за колючей проволокой. Что же могло толкнуть на побег зэка, который мечтал о спокойной семейной жизни и уже одной ногой был на свободе? Мы попытались разобраться в этой непростой истории.

Воспитывался в строгости, но уже с детства подворовывал

Иван родился 25 января 1990 года в Перми у глухонемой пары Светланы и Сергея Букковых. Он был старшим ребенком в семье, еще у него есть младшие сестра Вера и брат Саша. В отличие от родителей все детишки родились здоровыми. В начале 90-х семья Букковых решила уехать подальше от городской суеты в небольшую деревушку Кокшарово под Кунгуром. Обменяли свою городскую квартиру на частный дом и земельный участок в 15 соток на живописном берегу Сылвы и начали новую жизнь.

- Сережка был рукастый мужик, - говорит жительница деревни. - И по хозяйству все делал, и в технике разбирался, а на жизнь зарабатывал перевозками: переправлял деревенских на лодке с одного берега реки на другой - от деревни Кокшарова в село Троицу. Всегда носил с собой блокнотик с ручкой, чтобы общаться с местными, был приветливым. А вот его жена Светлана, напротив, была агрессивной и замкнутой, практически ни с кем не общалась. Детишек они воспитывали в строгости, но это не мешало им залазить в чужие дома и огороды, таскать сладости, фломастеры, карандаши и всякую мелочевку.

Поскольку Букковы были глухонемыми, частых скандалов в семье соседи не слышали, но временами потасовки все же случались, и маленьким Ване и Вере порой хорошенько доставалось.

- Когда Сережка со Светкой выпивали, сразу начинали ссориться, детишкам, конечно, прилетало, - продолжает жительница Кокшарова. - Жили они очень скромно, Сашка - третий ребенок - тогда еще не родился, а Ванька и Лера ходили в обносках, мы даже им вещи всей деревней собирали. Учились они в одной школе в поселке Ильича, что в трех километрах от деревни. После третьего класса у Букковых сгорел дом, и они уехали из деревни.

Фото: личная страница Ивана Буккова ВКонтакте

Закончил семь классов и отсидел на «малолетке»

Букковы вернулись в Пермь, где долгие годы ютились в небольшой комнате коммунальной квартиры в бараке. Однако про воспитание детей родители не забывали, на тот момент у них родился уже третий ребенок -Александр - и все ребятишки пошли учиться в школу №1.

- У нас учился и сам Ваня, и его младшие брат и сестра, - говорит директор школы Валентина Нестюричева. - Но все учителя, кто занимался с Ваней, либо уже на пенсии, либо ушли из школы. Я в то время не занимала должность директора и никакие предметы у него не вела, поэтому сказать о нем ничего не могу, а о его семье - не имею права. Могу сказать лишь, что Ваня закончил только семь классов и даже не получил аттестат.

Первая кровь

Жизнь Ивана пошла по наклонной и уже в 14 лет за воровство он оказался в колонии для несовершеннолетних. После освобождения совершил разбой, но отделался условным сроком, а через несколько месяцев за грабеж его приговорили к реальному сроку - 2 годам и 7 месяцам тюрьмы. Отсидев чуть больше года Иван вышел по УДО, но исправительные колонии Ваню не исправили, а сделали только злее, и спустя год он вновь совершил преступление.

Как следует из материалов уголовного дела, в мае 2008 года Букков вместе с подельником договорились напасть на таксиста. Мотив был весьма прозаичен - украсть машину и деньги. Ровно в полночь 21 мая 2008 года злодеи подошли к стоящей рядом с остановкой машине и попросили женщину-водителя отвезти их в поселок. Букков сел на заднее сиденье, а его соучастник - на переднее. В дороге Букков приставил к шее женщины колющий предмет и приказал остановить машину. После этого он сдавил рукой ее хрупкую шею, и таксистка потеряла сознание. Преступники связали ее шнуром, засунули в багажник и поехали кататься. Когда женщина очнулась, стала колотиться и кричать. Злодеи остановили машину, пересадили таксистку в салон, довезли до поселка, высадили из машины, а сами поехали дальше.

Фото: личная страница Ивана Буккова ВКонтакте

Через три недели Букков совершил еще одно преступление, но в этот раз действовал в одиночку. 16 июня 2008 года он позвонил знакомому таксисту и попросил отвезти его в деревню. С собой Букков взял надувную лодку, скотч и нож. Между поселком и деревней он попросил водителя остановится, приставил нож к шее и потребовал, чтобы он обвязал свои руки и ноги скотчем. Когда тот все сделал, Букков сел за руль и привез свою жертву на пристань реки, сам вышел из машины и стал надувать лодку, чтобы перевезти таксиста на противоположный берег и убить. Пока Букков надувал лодку, водитель сумел освободиться и попытался уехать на машине, но Букков разбил стекло в двери веслом и два раза ударил им водителя по голове. Таксист попытался убежать, но он догнал его, связал скотчем, перевез на лодке на противоположный берег реки, положил на спину и нанес ему удар ножом в шею.

Убедившись в его смерти, Букков спрятал тело в кусты, вернулся на лодке на другой берег и уехал на машине жертвы, в салоне он нашел деньги и сотовый телефон. Когда убитому позвонила жена, Букков взял трубку и сказал: «Андрей спит и не хочет с вами разговаривать».

Явка с повинной

Полицейским Букков сдался сам. 3 июля 2008 года он пришел в отдел, во всем признался и активно сотрудничал со следствием. При вынесении приговора суд учел это в качестве смягчающих обстоятельств, как и состояние здоровья Буккова, и 11 февраля 2009 года его приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

Фото: личная страница Ивана Буккова ВКонтакте

«Рай» за колючей проволокой

Наказание Букков отбывал в колонии №10 в городе Чусовом. Оказавшись за решеткой, Букков старался делать все, чтобы выйти раньше срока: постоянно обучался, получил профессию «Вальщик леса», женился и вскоре стал отцом. Супруга часто навещала Буккова, они строили планы на жизнь и ждали, когда, наконец, он освободится. При этом Букков неоднократно подавал ходатайства о смягчении наказания, но получал отказы. Иван не сдавался и буквально заваливал суд прошениями и в итоге добился своего. 31 марта 2021 года решением городского Чусовского суда Буккова перевели досиживать оставшийся срок в колонию-поселение.

Эти фотографии Иван Букков разместил у себя на странице ВКонтакте в 2016 году

При вынесении решения суд учел позицию старшего помощника Кизеловского прокурора, представителя администрации колонии и адвоката, которые были за перевод Буккова. А также характеристику самого заключенного из которой следует: «осужденный в целом характеризуется положительно; трудоустроен, выполняет работы согласно правилам; на меры воспитательного воздействия реагирует правильно; действующих взысканий не имеет; 22 раза был поощрен за добросовестный труд, активное участие в мероприятиях и хорошее поведение; отбыл более 2/3 назначенного приговором суда срока наказания».

Эти фотографии Иван Букков разместил у себя на странице ВКонтакте в 2016 году

Однако, как сообщил «КП-Пермь» источник в силовых структурах, на решение суда могло повлиять не только примерное поведение Буккова, а его конфликт с другими заключенными. Как бы то ни было вскоре после решения суда Букков оказался в колонии-поселении в поселке Красный Берег Соликамского района.

Побег

Осужденные в колонии-поселении содержатся без охраны, и от подъема до отбоя они могут свободно передвигаться в пределах колонии. А еще с разрешения администрации могут гулять без надзора вне учреждения, но в пределах муниципалитета, на территории которого расположена колония-поселение. Если это, конечно, необходимо по характеру выполняемой ими работы. Также они могут носить гражданскую одежду, ценные вещи и деньги. В поселении Букков был трудоустроен рабочим по обслуживанию и ремонту зданий, а на побег решился через четыре месяца после пребывания в колонии. Информация о точном дне побега противоречива.

По данным telegram-канала SHOT, Букков бежал 3 июля, а хватились его только на вечерней проверке. Однако в ГУФСИН по Пермскому краю сообщили, что Букков сбежал не 3-го, а 4-го числа и прокомментировали побег так: «4 июля в 6:30 на выводном объекте в поселке Красный берег действительно выявлено отсутствие осужденного Буккова, который отбывает наказание в колонии-поселении». Как бы то ни было жителей Пермского края эта новость серьезно напугала.

«Таксистам сейчас нужно быть осторожнее», «Господи, как же он мог сбежать?», «Пока его не поймают, детей вечером из дома выпущу», - писали в соцсетях взволнованные пермяки. Однако были и те, кто с уверенностью говорил, что побег из Красного Берега равен самоубийству - кругом глухая тайга на десятки километров, а в лесах бродят медведи, волки и другие хищники. И действительно, по официальным данным ГУФСИН, за всю историю существования колонии Красный Берег оттуда еще никто не сбегал. Как же это удалось Буккову?

Вернулся на родную землю

Официального комментария на этот счет пока нет, но как сообщает telegram-канала SHOT, уголовник смог доехать до Перми на такси, взял у знакомых деньги (ему полагалось 36 тысяч от бизнеса жены, та делала какие-то чучела на продажу) и поехал в родное село, там его и задержали.

Как сообщил «КП-Пермь» источник, знакомый с ситуацией, Букков планировал провести какое-то время в заброшенной деревне в поселке Сылва. Добравшись до места, он сел на лодку и переправился на другой берег, там встретил молодых рыбаков и попросил у них перекусить. К тому времени новость о беглеце облетела все пермские СМИ и социальные сети, и рыбаки прекрасно понимали, кто перед ними.

Пока одни ребята угощали Буккова едой, другие вызвали полицейских. На месте они оказались в считанные минуты - после новости о побеге силовики предполагали, что Букков может вернуться на родную землю и патрулировали поселок.

Новый суд - новый срок

После задержания Буккова доставили обратно в колонию- поселение и поместили в штрафной изолятор. Там он будет содержаться до суда. Ему дадут новый срок за побег и добавят его к сроку, который он еще не отбыл. После его переведут в колонию с более строгим режимом. По мнению адвоката, за побег Букков может получить от двух до четырех лет. Если добавить к этому неотбытую часть наказания, то в сумме он проведет за решеткой еще около 9 лет.

Конфликт с зэками или соблазн свободы?

Что могло толкнуть Буккова на побег? Ведь ему, можно сказать, удалось вернуться к нормальной жизни, обзавестись семьей, стать отцом.

- Жена часто приезжала к нему на свидания, было видно, что они любят друг друга, - говорит знакомый Буккова. - Строили планы на жизнь, она даже готовила документы, чтобы прописать у себя в квартире. Да и во время наших разговоров Ваня всегда говорил, что все осознал и больше никогда не совершит преступление. Новость о его побеге стала для меня шоком.

Супруга Буккова на отрез отказывается разговаривать с журналистами, но недавно на ее странице в социальной сети появилась запись «Начинаем все сначала». Звучит довольно двусмысленно, но судя по всему она намерена ждать возвращения Ивана из тюрьмы.

Мы уже говорили, что одной из причин, толкнувшей Буккова на побег, мог стать тот самый конфликт с заключенными в колонии строгого режима. Несмотря на то, что Букков оказался на поселении, авторитет некоторых заключенных простирается далеко за пределы мест заключения и расквитаться с нежелательным человеком - вопрос времени.

Однако источник в силовых структурах сообщил "КП-Пермь", что на допросе Букков признался, что совершил побег из-за «усталости».

- К тому же, на дворе лето - солнце, речка, девушки в коротких юбках. На поселке он смог вдохнуть глоток свободного воздуха после 14 лет, проведенных за решеткой. Добавьте к этому усталость от столь длительного заточения и вот результат. Иван не смог устоять перед соблазном свободы, о чем сейчас сильно жалеет, - сообщил «КП-Пермь» источник в силовых структурах.

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