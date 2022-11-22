13 декабря истечет срок его задержания под стражей Фото: Борис МЕРКУШЕВ

13 декабря истечет срок задержания под стражей единственного подозреваемого в гибели шестилетней Насти из Верхнечусовских городков. Больше трех месяцев 46-летний Виктор Мошкин находится в пермском СИЗО №1. За это время стали известны результаты почти всех экспертиз, а сам обвиняемый написал родным несколько писем, в которых просит близких не верить в его причастность к гибели девочки.

Мы поговорили с женой Виктора Мошкина и с источником в силовых структурах и узнали, на каком этапе находится расследование уголовного дела.

Похудел, но духом не падает

- Недавно Вите разрешили свидания, и два раза я была у него, - рассказывает Елена. - Обняться нам, конечно, не дали, свидание проходило через стекло – по телефону, но мне было достаточно его увидеть, услышать. Он, конечно, очень похудел, волосы сбриты, но духом не падает. Оба раза разговаривали по часу – максимально, сколько возможно. Гибель Насти мы не обсуждали, темой разговоров были дети и наш дом. Я рассказала, что делаю по хозяйству, что еще нужно сделать, и как там наши детишки. В конце наших разговоров, я его подбадривала и говорила, что скоро этот кошмар закончится.

Напомним, дети Виктора Мошкина – дочки 6-ти и 10-ти лет и 11-летний сын - сейчас находятся в Центре помощи детям, так как Виктор и Елена не состоят в браке, и женщина не является их опекуном. Елена постоянно созванивается с ребятишками и по возможности их навещает.

Доказательств нет

- На данный момент мы получили результаты большинства экспертиз, - говорит источник в силовых структурах. – По ним никаких доказательств причастности Мошкина к гибели девочки нет. Осталось дождаться результатов еще двух экспертиз. Но пока с долей уверенности можно говорить о том, что Мошкина отпустят. Если это случится, он имеет право на реабилитацию.

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