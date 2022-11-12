Следователи рассказали подробности убийства семьи с ребенком в Пермском крае

25-летний Влад расправился со всей семьей. Фото: соцсети.

Появились подробности жестокого преступления, которое произошло в городе Оса в Пермском крае 10 ноября. В региональном следственном комитете сообщили, что днем в доме по улице Советской было найдено тело 30-летнего мужчины с ножевыми ранениями, а во дворе дома свел счеты с жизнью 25-летний хозяин жилища.

После того как были обнаружены тела мужчин, в квартире на улице Степана Разина, где жил 30-летний Николай, найдены тела его супруги и их 4-летнего сына. С ними убийца расправился ножом.

- В ходе проведения следственных действий найдены доказательства, подтверждающие причастность к совершению особо тяжких преступлений 25-летнего мужчины, который свел счеты с жизнью, - сообщает СКР по Пермскому краю.

Возбуждены уголовные дела по статьям: «убийство», и «убийство двух лиц, малолетнего».

Сейчас следователи по особо важным делам продолжают расследование, проводятся необходимые экспертизы, допрошены соседи и родственники погибших. Уголовное дело взял на особый контроль руководитель следственного управления СК России по Пермскому краю Денис Головкин. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

UPD: Стала известная страшная правда о тройном убийстве в Прикамье.

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