В Пермском крае жестоко убили семью с маленьким ребенком

Хладнокровный убийца расправился с семьей и их четырехлетний сыном.

«Царствие небесное. Вечный покой. Мягких облачков маленькому ангелочку», «Глубоко сопереживаем трагедию и разделяем Вашу боль», «Родным побольше сил пережить эту трагедию», - пишут жители города Оса Пермского края в соцсетях.

Жестокое тройное убийство семьи с маленьким ребенком было совершено в Пермском крае 10 ноября. Преступление произошло в трехкомнатной квартире, где жили муж, жена и их четырехлетний сын.

- Все в шоке, - говорят местные жители. – У нас тихий, спокойный город, но теперь все только и делают, что говорят об этом тройном убийстве.

Как рассказали «Комсомольской правде» родственники погибших, глава семьи Николай работал в системе ЖКХ, его супруга Антонида была самозанятой, а сынишка Митя ходил в детский сад.

- Вечером я поехал на работу, и мне позвонили и сообщили о том, что мой брат, его жена и их ребенок убиты, - говорит брат погибшего мужчины. - Сказать, что мы в шоке – ничего не сказать. 13 ноября состоятся их похороны.

Известно, что смерть всех троих наступила от множественных ножевых ранений. Пока в Следственном комитете не дали официального комментария по поводу тройного убийства, но, как стало известно «КП» от источника в правоохранительных органах, предполагаемый убийца установлен.

Он был знакомым главы семьи и бывал в его доме, мужчины выпивали, однако брат убитого отрицает его страсть к спиртному. Что стало причиной убийства, неизвестно. Возможно, между гостем и хозяевами произошел какой-то конфликт.

В соцсетях также сообщают, что у предполагаемого виновника было психиатрическое заболевание.

- Одна из версий – конфликт на фоне резко возникшей неприязни, - рассказал «КП» источник в следствии. – После расправы над семьей преступник ушел из квартиры, где остались тела всех троих, и позже покончил с собой. Но следствие только началось.

Правда, не все в Осе верят в причастность этого человека к тройному убийству:

- Я почему-то думаю, что это не он, это профи их всех убил. А на него спихнули. Зная этого человека при жизни, он не способен на такое, - подобные отклики уже появляются под постами о случившейся трагедии.

Похороны семьи состоятся в воскресенье, 13 ноября. Местные жители обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь с похоронами:

- Нужна любая финансовая помощь, кто может помочь, помогите, семье сейчас очень тяжело потерять сразу трех человек, - сообщается в посте.

UPD: Стала известная страшная правда о тройном убийстве в Прикамье.

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