Агафья Карповна своими руками сшила рубаху для своего племянника. Фото: личный архив Антона Лыкова.

- О, смотри, свет, - с детским восторгом включает лампочку в своем новом доме Агафья Лыкова, хвастаясь родственнику Антону.

Антон Лыков из Пермского края - единственный племянник известной таежной отшельницы. Недавно пермяк съездил в гости к своей знаменитой тетке и прожил там две недели. А когда вернулся, рассказал об изменениях, которые появились в Таежном тупике со времени его последнего визита.

«Смотри, раз… и светло!»

- Мы не виделись с Агафьей Карповной два года, и это была наша третья встреча, - рассказал журналистам «Комсомолки» Антон Лыков. – В этот раз добраться до тетки мне помогали сотрудники Хакасского заповедника. Сначала поездом я доехал до Абакана, потом на лодке - до Заимки. Когда лодка причалила к берегу, Агафья Карповна вышла нас встречать. Мы обнялись. Было видно, что она соскучилась и рада, но свои чувства тетка всегда проявляет достаточно сдержано.

Племянник из Пермского края в третий раз гостит у своей знаменитой тетки. Фото: личный архив Антона Лыкова.

Отшельница показала племяннику свой новый дом, в который перебралась полтора года назад. В ее старом доме, напомним, случился пожар, и тогда отшельница написала письмо известному меценату и попросила его помочь. Новая изба была построена неподалеку от старого дома, причем, учитывая все пожелания необычной таежной заказчицы.

Новый дом таежной отшельницы. Фото: личный архив Антона Лыкова.

- Она очень довольна новым домом, - рассказывает пермяк. – Сама она живет в маленькой комнате, а меня поселила в главной. В подарок я привез ей налобный фонарь, который можно заряжать. Это в старом доме у нее были свечи, а в новом – солнечные батареи! И теперь она может и лампочку включить, и фонарь зарядить. Причем, про электричество тетка всегда говорит с нескрываемым детским восторгом: «Смотри, раз… и светло!»

Солнечная батарея установлена на новом доме отшельницы. Фото: личный архив Антона Лыкова.

Как и знаменитая тетка, Антон является старовером. Вместе они каждый день стояли многочасовую утреннюю, а потом вечернюю службы. В эти часы отшельница подсказывала племяннику разные моменты по службе.

Вместе с племянником они каждый день стояли многочасовую утреннюю, а потом вечернюю службы. Фото: личный архив Антона Лыкова.

А так как мужские руки в большом хозяйстве всегда нужны, Антон помог нарубить тетке веток для коз на зиму и насобирать кедровых шишек.

Набрали шишек и навестили могилы родственников

- Кедровые шишки она любит с детства, и отказаться от них не может, - говорит Антон. – Мы собрали несколько мешков, но когда пошли в двухдневный поход к могилам родственников на Старую Заимку, она, завидев шишку, каждый раз останавливалась и складывала их то в платок, то за спину.

В новом доме есть электричество. Фото: личный архив Антона Лыкова.

В то же самое время, когда у знаменитой отшельницы гостил племянник, на Заимку приехали студенты-волонтеры и съемочная группа, которая готовит большой документальный фильм про Агафью Лыкову.

- Несмотря на свой почтенный возраст, тетка не унывает, - объясняет племянник. – Конечно, если она долго просидит, а потом встанет, то прихрамывает. Еще у нее побаливает позвоночник и тазобедренный сустав, но она держится. Пока я там был, вместе со съемочной группой и Агафьей Карповной мы сходили в двухдневный поход на Старую Заимку, где находятся могилы ее матери Акилины, брата Савина, сестры Натальи и свояченицы.

Старая Заимка. Могила мамы Агафьи - Акилины, дальше Савина и Наталии. Фото: личный архив Антона Лыкова.

Дорога эта сложная: часть пути нужно идти в гору под углом 45 градусов. Вместе со всеми Агафья Карповна карабкалась вверх, цепляясь за кустарники.

Вместе со всеми Агафья Карповна карабкалась вверх, цепляясь за кустарники. Фото: личный архив Антона Лыкова.

А когда стемнело, и группа устроилась на ночлег, отшельница соорудила себе заслонку от ветра из материи и удобно устроилась около костра. Чтобы не было холодно от земли, все, кто был в группе, легли спать на коврики-пенки, а Агафья, не признающая всего этого, постелила себе еловые ветки.

Лестовка - старообрядческие четки из позвонков красной рыбы. Фото: личный архив Антона Лыкова.

- Когда мы прощались, тетка подарила мне в подарок рубаху, сшитую своими руками и специальные старообрядческие четки, сделанные из позвонков красной рыбы, - рассказывает пермяк.

Антон Лыков перед отплытием. Фото: личный архив Антона Лыкова.

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