Строителей и материалы забрасывали на вертолете: дом таежной отшельницы Агафьи Лыковой восстановили после пожара

Пожар произошел в том молельном доме, где жил племянник Агафьи, когда гостил на Заимке Фото: Данил БАРАШКОВ

- Сейчас Агафье Карповне уже помогли восстановить и починить сгоревший дом, а в сентябре она позвонила мне и, расстроившись, рассказывала: «Несчастье у нас, Антон, в молельном доме пожар случился, все вещи, что ты у меня оставлял, сгорели», - рассказал «КП» Антон Лыков, единственный племянник таежной отшельницы Агафьи Лыковой. – Я ее успокаивал: не переживай, вещи – дело наживное, если я к тебе снова вырвусь, то другие, новые возьму.

44-летний Антон Лыков из Перми – единственный родственник знаменитой таежной отшельницы. Дважды он приезжал в гости к своей знаменитой тетке, живущей на берегу реки Еринат. В последний раз гостил прошлым летом, два месяца помогал по хозяйству и постигал старообрядческую веру.

Пожар произошел в том молельном доме, где Антон жил, когда гостил на Заимке. Эта изба выстроена была еще в те времена, когда был жив отец Агафьи Лыковой. Дом хранил семейные иконы, старинные книги и дорогие сердцу Агафьи вещи. Выстоял он в тяжелые времена и лишения, но не пережил пришельцев с большой земли. В последнее время в таежный угол к знаменитой отшельнице потянулись инстаграм-блогеры. Агафья - добрая душа – и пустила одного такого с подругой переночевать. И в ночь на 7 сентября в ее владеньях начался пожар. Сгорела крыша молельного дома и много ценных сердцу отшельницы вещей.

Дом после пожара. Фото: предоставлено заповедником «Хакасский»

- Говорят, причиной пожара стала перетопленная печь, - говорит племянник Антон. – В этом доме есть русская печь и печка-буржуйка. Буржуйку топят даже летом. Когда я там жил, к нам на вертолете прилетала летная бригада, доставившая помощь с большой земли. Вертолетчики остались ночевать, замерли и просили, чтобы на ночь я затопил буржуйку. Возможно, гостившие блогеры разложили возле печки свои вещи, оттого и началось возгорание.

К счастью, справиться с пожаром удалось своими силами. Помогали все, кто был в то время на Заимке. Наутро подсчитали убытки: огонь уничтожил 30 метров крыши и в доме вещи, благо люди и животные (отшельница держит козочек и кошек, - Ред.) остались целы. А недавно из таежного тупика пришла добрая весть: перед началом зимы «тятин дом» Агафьи отремонтировали. Стройматериалы и строителей для этого забрасывали на вертолете, а в восстановлении дома помогали бизнесмены и старообрядческая церковь.

Новый дом Агафьи. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ

Этому несказанно рада и сама Агафья и ее племянник. После двух своих незабываемых поездок в Хакасию, он поддерживает отношения со своей знаменитой теткой и не теряет надежды вновь встретиться с ней.

- У нас обоих спутниковые телефоны, и когда она меня набирает, я тут же перезваниваю ей, чтобы она не тратила деньги, - рассказывает Антон. – Мы разговариваем, я спрашиваю, как у нее дела и рассказываю ей про себя и свою семью. Моему сынишке недавно два года исполнилось, мы на службу его берем и на причастия. А не так давно мы Агафье посылку отправили, там духовные подарки: 100 церковных свечей, иконы и два письма. Она уже получила все.

Несмотря на нелегкую жизнь, Агафья Лыкова не разучилась улыбаться. Фото: Данил БАРАШКОВ

Сам родственник поедет в гости, когда накопит деньги на полет на вертолете, либо отправится к тетке вместе со съемочной группой, которая планирует будущим летом снимать фильм про отшельницу.

- За два месяца, что я гостил у нее, у нас очень хорошие отношения сложились, - говорит Антон Лыков. - Ни конфликтов, ни ссор никогда не было, она стала моим духовным наставником, давала дельные и правильные советы, учила православной вере, подсказывала, какой канон читать, какому святому молиться. Единственное, куда мы не успели попасть - к могилам матери, Димитрия, Натальи... Туда надо целые сутки идти и пересечь гору. Агафья Карповна называет эти дорогие ей места «в речку надо ходить». Несмотря на свой 77-летний возраст у нее феноменальная память и очень активный образ жизни. Люди в такие годы по поликлиникам ходят, а она огромное хозяйство содержит и всегда бодра и полна сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У отшельницы Агафьи Лыковой нашелся племянник в Пермском крае

Антон Лыков недавно вернулся из Хакасии, где впервые встретился со своей знаменитой теткой (Подробнее..)

«Медведя отпугивали петардами». Племянник Агафьи Лыковой из Перми два месяца прожил у своей знаменитой тетки

А когда вернулся домой, рассказал «КП» о своих таежных каникулах (Подробнее...)