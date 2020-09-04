«Медведя отпугивали петардами». Племянник Агафьи Лыковой из Перми два месяца прожил у своей знаменитой тетки

Помощник, которого прислали отшельнице, чуть ее не задушил. Фото: Антон Лыков

- Зимой Агафья натерпелась, - говорит пермяк Антон Лыков. – Прошлой осенью ей прислали помощника, Алексея Уткина, а тот оказался человеком неуравновешенным, и зимой у них конфликты постоянные были. Агафья рассказала, что этот помощник однажды чуть не задушил ее.

Проблемного помощника таежной затворницы решили вывезти, а вместо него предложили поехать в Хакасию племяннику Антону Лыкову из Перми. Однажды он уже гостил у своей знаменитой тетки, но та первая встреча была очень короткой.

И он согласился. А на днях племянник отшельницы вернулся домой, в Верещагино, и рассказал «КП» про свое житье-бытье у Агафьи Карповны.

Агафья поучала племянника в молитвенном плане. Фото: Антон Лыков

«Конечно, поеду!»

- На этот раз я поехал в таежный тупик на два месяца, дольше не мог, у меня маленький сынок растет, жене помощь нужна, - объясняет Антон Лыков. – Когда мне предложили ехать, я согласился без раздумий. Купил болотники, дождевик, москитный костюм, берцы, постельное белье…

30 июня пермяк приехал в Абакан, оттуда пять часов на машине добирался до реки Абакан. Потом вместе с егерями пересел на лодку с водометным двигателем и двое суток ехал по реке в сторону реки Еринат, а это около 200 километров.

В труднодоступных местах реки и озера находятся в чистейшем состоянии. Фото: Антон Лыков

- Так как собирался в поездку я очень быстро, Агафье в подарок взял только церковный календарь. Благо незадолго до моего приезда к ней вертолет прилетал, все необходимые продукты привез.

Последняя часть пути на заимку оказалась самой проблемной: старые упавшие деревья преграждали русло реки, и егерям приходилось пилами устранять заломы. А на второй день группа заблудилась, заехала не в ту протоку и потеряла пять часов. Приехали к Агафье, когда уже начало темнеть.

Единственное неудобство жизни в тайге – это мелкая мошкара. Фото: Антон Лыков

Молились по нескольку часов в день

- Ложись спать, я тебе в молельной постелила на лавке, - встретила Агафья уставшего племянника.

- Я лег и сразу отрубился, - рассказывает Антон. – Егеря в палатке спать остались, а Агафья в молельной хлеб на сухари резала. Вот под нарезание ножа я и уснул.

На следующее утро егеря зачитали помощнику Алексею Уткину приказ, что его пребывание в заповеднике закончилось. Они собрались и увезли его с собой. А Антон остался со своей знаменитой теткой.

Племянник уже приезжал к своей тетке, но та встреча была недолгой. Фото: Антон Лыков

- День у нас начинался с молитвы, - рассказывает старовер. – Агафья всегда приходила в молельную со свечой. Ни спичек, ни зажигалок у нее нет, огонь она добывает кремнием, а потом поддерживает его. Если гаснет – добывает снова.

Каждый день у родственников начинался с утренней молитвы. В обычный день она длилась около часа, а по церковным праздникам и воскресеньям до трех-четырех часов.

Агафья поучала племянника в молитвенном плане. К вере Антон пришел несколько лет назад, поэтому тетка учила его церковной старославянской грамоте и объясняла все нюансы произнесения молитв.

Однажды в гости к Агафье приезжал писатель. Фото: Антон Лыков

- Все молитвы она знает наизусть и если я читал их по книге и произносил слово неправильно, она меня всегда поправляла, - удивляется пермяк.

- Ты мне князя Владимира напоминаешь, который Русь крестил, - сказала однажды Агафья, глядя на своего племянника.

Несмотря на пост, поправился на три кило

- Стоишь на молитве, кушать хочется, а нельзя, пока не отмолишься, - рассказывает Антон. – Сама Агафья кушает два раза в день – в обед и поздно вечером, а я после семи не ем, поэтому кушали и готовили себе мы в разное время. Она выделила мне посуду, в ней я и готовил. В основном крупу и картошку. Пока я там жил, два поста были – Петров пост и Устинов. Поэтому мяса вкушать нельзя было. И вместо мяса там только рыба. Мы сети на реке ставили и ловили хариуса. Ей сети ставить разрешено. Рыбу варили или запекали. Еще Агафья приносила мне козье молоко и пекла очень вкусный хлеб, поэтому я даже поправился там на три-четыре килограмма.

Агафья кушает два раза в день – в обед и поздно вечером. Фото: Антон Лыков

В огороде у отшельницы растут репа, редька, брюква, морковь, помидоры, огурцы.

- Вкус деревенский, не такой, как у овощей в магазине купленных. Да и вообще, свежий воздух, чистейшая вода, которую горстями из реки пить можно, что еще надо?

После молитвы таежная затворница шла кормить своих куриц, коз и собак. А Антон носил воду и помогал по хозяйству: косил траву вокруг дома, потом ходил за свежими ветками берез и тальника для коз.

- Однажды, когда мы с вязанками возвращались домой, издалека услышали, как собаки на заимке лаяли. Когда пришли – поняли, что медведь к нам забрел. Его следы мы нашли у кустов красной смородины, он вокруг походил и ушел, в огород соваться не стал. Но собак напугал, конечно.

Самого медведя Агафья и Антон не встретили. Фото: Антон Лыков

Чтобы отгонять диких зверей, у Агафьи есть хлопушки и петарды, в тот день им пришлось использовать несколько штук. А еще вблизи заимки можно встретить следы лося и морала.

Несмотря на свой 75-летний возраст, Агафья чувствует себя хорошо.

- Она словно пчелка: и в огороде, и на хозяйстве, - улыбается племянник. - Правда, заметная грыжа ей мешает, но врачи, которые как-то смотрели ее, говорили, что операцию делать уже поздно. Так она с ней и живет.

Сейчас таежный тупик не такое уж и заброшенное место

- Единственное неудобство жизни в тайге – это даже не комары, а мелкая мошкара, которая всегда появлялась под вечер. Аллергией я особо не страдаю, а вот студенты, которые приезжали к нам на заимку, были покусаны хорошенько. За те два месяца, пока я там провел, к Агафье дважды приезжали гости: студенты-туристы и один писатель.

Пока помогал своей тетке по хозяйству, связи с внешним миром Антон не терял, часто созванивался с супругой по спутниковому телефону.

31 августа он отправился домой. А Агафья пока остается одна на своей заимке. В октябре к ней обещает приехать следующий помощник.

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