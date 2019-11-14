У отшельницы Агафьи Лыковой нашелся племянник в Пермском крае

Агафья Лыкова для «Комсомолки» - особенный герой. Именно наш легендарный спецкор Василий Песков первым открыл миру таежную отшельницу. Этой весной журналисты «КП» ездили к ней в гости с подарками. А недавно у живущей вдали от мира Агафьи Карповны нашелся племянник. Два года он мечтал встретиться со своей знаменитой родственницей, а на днях вернулся из Хакасии и рассказал о том, сколько лет он шел к этой встрече.

Пришел к вере после трагедии

Антону Лыкову - 42. Он родился и вырос в Челябинске, потом переехал в Пермь и работает сейчас в трамвайном депо. Женат, растит сына.

- Лет в 13-14, когда в газетах и по телевизору начали рассказывать про отшельницу Агафью Лыкову, отец обмолвился, что она старовер и наша дальняя родственница, - вспоминает Антон Лыков. - Но в то время ни о какой вере в нашей семье речи не шло. У родителей было высшее образование. Мама - преподаватель техникума, папа - энергетик в конструкторском бюро, я учился в престижной школе. Окончил университет путей сообщения, работал строителем железных дорог.

Лет в 13-14, когда в газетах и по телевизору начали рассказывать про отшельницу Агафью Лыкову, Антон узнал от отца, что она старовер и их дальняя родственница. Фото: личный архив Антона Лыкова

Старообрядческую веру Антон принял два года назад, после того как в его семье произошла трагедия - умер новорожденный сын.

- Я пришел к вере и стал молиться за него. Меня словно осенило, что предки мои были староверы, и словно чья-то рука повела меня в храм. Я нашел сайт старообрядческой церкви в Миасе, поехал туда.

Но сразу же крестить Антона батюшка не стал.

- Оставайся, ходи в храм, там посмотрим, - сказал он.

Это был февраль 2017 года, как раз начинался Великий пост.

- Я никогда не постился, а тут спокойно ел хлеб, пил воду, отваривал картошку в мундире и ел ее холодной. Но батюшка сказал, что так строго постятся только монахи, а я мирянин, мне послабления положены, поэтому я могу разогревать еду, - объясняет Антон. - Я ходил в храм, выучил молитвы, начал изучать старославянский, пение церковное.

К вере Антон Лыков пришел два с лишним года назад. Фото: личный архив Антона Лыкова

«Желаю видеть тебя»

В апреле Антона окрестили. Летом он пошел в крестный ход, затем съездил в село Лыково в Тюменской области, где жили предки семьи Антона и Агафьи Карповны. В 30-е годы прошлого века, когда на староверов начались жестокие гонения НКВД, дед Агафьи ушел в сторону Абакана и организовал там скит. А ее отец Карп вместе с женой Акулиной и детьми, младшая из которых была Агафья, ушли вглубь Хакасии.

Предки Антона остались в Лыково. Его дед Мануил служил в армии, воевал в Великой Отечественной, а потом обосновался в Челябинске. Устроился на металлургический комбинат, женился на Анне, у них родился сын Сергей - отец Антона.

- Увы, сейчас старообрядцев в Лыково не осталось, - говорит мужчина. - Но так как мне всегда было характерно лыковское упрямство, я захотел все и сразу. Подумал, что хорошо было бы встретиться с моей тетей Агафьей Карповной. Я узнал, что ее окормляет (ведет духовным путем. - Ред.) отец Владимир. Через него в июле 2017 года отправил ей письмо, где рассказал все о себе и своих предках, а в сентябре мне уже пришел ответ от Агафьи Карповны. Отец Владимир отсканировал ту часть, которая мне предназначалась, а там: «Поклон тебе шлю и доброго здравия!»

Потом были еще письма: «Желаю тебя видеть. С нетерпением жду. С лыковскими я родство давно потеряла, но очень жду тебя».

- Я знал, что Агафья пользуется спутниковым телефоном, который заряжается от солнечной батареи. Поэтому специально приобрел себе той же фирмы, чтобы у нас была возможность разговаривать. Но связываться было сложно. Я отправлял ей поздравительные эсэмэски, звонил сам, но она не брала трубку.

Этой зимой Антон вернулся домой и обнаружил в телефоне несколько пропущенных звонков. А там: «Агафья», «Агафья», «Агафья». Тогда он сам набрал ее.

В эту долгожданную встречу со знаменитой тетей Антон Лыков отправился в начале ноября. Фото: личный архив Антона Лыкова

- Это был незабываемый разговор: с одной стороны, мы не знали, что сказать друг другу, но она снова пригласила меня: «Приезжай!» Я ответил, что буду стараться, но пока у меня нет столько денег, чтобы оплатить перелет на вертолете на ее заимку.

Воду ладонями из реки можно пить

И Антон начал думать, как добраться до реки Еринат в Хакасии, где много лет назад обосновалась семья Агафьи Карповны.

- Мой брат географ, занимается походами. Я съездил к нему в Екатеринбург, мы купили карту и начали разрабатывать маршрут. Оказалось, что пешим ходом добраться туда очень сложно. Но я продолжал молиться, и молитвы мои были услышаны. В ноябре губернатор Кемеровской области отправлял вертолет с вещами и продуктами для Агафьи Карповны. Журналист, который тоже собирался лететь, разыскал меня и по просьбе Агафьи пригласил в эту поездку.

В эту долгожданную встречу со знаменитой тетей Антон Лыков отправился в начале ноября. Двое суток до Новокузнецка на поезде, шесть часов на внедорожнике, а потом 200 километров на вертолете.

- Когда я только вышел из вертолета, сразу почувствовал незабываемо чистый воздух, а воду в реке Еринат ладонями можно пить. Обычно Агафья к вертолету не подходит, а тут увидела меня, подошла, мы обнялись.

Потом я помог выгрузить все, что ей привезли: муку, картошку, капусту, куриц, много вещей и бензиновую электростанцию.

Агафья все время за правый бок держится

- Я привез ей семена гороха, репы - посадить на будущий год, восковые свечи и старообрядческую литую икону из латуни. А моя мама передала ей теплую драповую ткань, - рассказывает Антон.

Фото с помощником Алексеем, который тоже прилетел к Агафье останется на заимке на несколько месяцев. Фото: личный архив Антона Лыкова

- Спаси Христос! – говорила отшельница, получая подарки (по-старообрядчески это значит «спасибо, благодарствую». - Ред.)

Встреча длилась всего три часа - вертолет должен был вернуться засветло.

- Но я за это время словно силу лыковскую получить успел, - говорит пермяк. - Приложился к старинному Евангелию, которому уже века три и которое Агафья очень бережет. Мы вместе помолились, сходили на могилу Карпа. Она его рядышком с избой похоронила. Остальные родственники дальше похоронены. Я показал Агафье фото своей семьи, фото своего деда Мануила. Тетя меня помидорками со своего огорода угостила, которые на подоконнике созревали. А пообедали мы на берегу - мужчины приготовили уху.

Антон рассказывает, что чувствует себя Агафья неважно. Постоянно держится за правый бок - в брюшной полости врачи обнаружили доброкачественную опухоль, и нужно решать вопрос с операцией.

- Она очень искренняя, но улыбается редко, и душа у нее, как у ребенка, - продолжает пермяк. - С хозяйством ей управляться непросто: у нее три дома там. В одном сама живет, он отапливается печкой-буржуйкой, во втором склад и место, где она молится, а в третьем хозяйство: козы, куры, коты, собака. У нее есть помощник Алексей, а весной я сам собираюсь снова приехать - помочь с огородом. Жена меня уже отпустила.

Как «Комсомолка» Агафье Лыковой подарки везла 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Часть №1: Как «Комсомолка» Агафье Лыковой подарки везла

...Сейчас нам кажется, что директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий, позвонивший в редакцию «Комсомолки» неделю назад, был абсолютно уверен: от этой поездки мы, конечно, откажемся. (Подробности)

Часть №2: Как «Комсомолка» Агафье Лыковой подарки везла

Прокудин не обманул. Погода к нам, и правда, была благосклонна. Поэтому, переждав день, мы, наконец-то, отправились к Агафье. Путь до Ерината и для подготовленного человека – серьезное испытание. Для нас же – встряска, которая запомнится на всю жизнь. (Подробности)

«Визит вышел за рамки плана, что ждет группу, неизвестно»: журналисты «Комсомолки» пробиваются к Агафье Лыковой

Всё это время они проведут на кордоне заповедника. Дорога до кордона заняла более двух дней и была усложнена погодными условиями в виде постоянно идущего снега. Кроме этого, в условиях низкого уровня воды инспекторы были вынуждены вручную перетаскивать лодку. (Подробности)

Отец вымолил у тайги: Агафья Лыкова рассказала легенду о своем рождении

На таежной заимке Агафьи Лыковой перед новым годом побывали гости с «большой земли». Проведать 74-летнюю отшельницу приехала ее старая знакомая – алтайский фотограф Светлана Казина. Прибыла с подарками – теплым бельем, холстяными мешочками для трав, свечками…

Они на одной волне – общаются очень доверительно. И в какой-то момент бабушка Агафья поделилась с гостьей легендой о своем рождении. Впрочем, по порядку. Приводим рассказ Светланы целиком. (Подробности).

Агафье Лыковой на Ми-8 отправили 100 килограммов муки, капусту, крупу и 300 килограммов сена

Зимой на таежной заимке Агафьи Лыковой житье еще суровее. И скотину нужно обиходить, и старенький домик. Хоть есть у 74-летней отшельницы подмога – послушник Георгий – тем не менее приходится несладко. (Подробности)