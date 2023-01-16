Виктор Мошкин уже съездил на ТВ и собирается в ЗАГС: кто ответит за смерть девочки в колодце после освобождения главного подозреваемого

Трагедия, напомним, случилась в Верхнечусовских городках прошлым летом. Фото: скриншот ntv.ru

- У него сейчас хоть щечки появились, а то из упитанного деревенского мужика за четыре месяца в СИЗО от него осталась одна тень, он похудел килограммов на 30, - говорит Елена, жена 46-летнего Виктора Мошкина. Мужчина четыре месяца провел за решеткой по подозрению в причастности к гибели 6-летней Насти, тело которой нашли в колодце.

18 судебных экспертиз

Эта трагедия, напомним, случилась в Верхнечусовских городках прошлым летом. Родители разрешили Насте самостоятельно добежать до магазинчика на соседней улице и купить чупа-чупс. Больше живой малышку никто не видел. Искали пропавшую девочку полиция, местные жители и несколько сотен волонтеров. Нашли через три дня в пожарном колодце в 15 метрах от магазина, куда спешила девочка.

Подозрение в убийстве ребенка пало на местного безработного Виктора Мошкина. Во-первых, его дом находится по соседству с магазином, куда бежала Настя. Во-вторых, много лет назад его уже судили за убийство собственной малолетней дочери.

Несмотря на все заверения, что в тот день он ремонтировал крыльцо и никуда не выходил, суд арестовал Мошкина на время следствия на два месяца. Потом продлил еще на два. Но 18 судебно-медицинских экспертиз подтвердили, что никаких доказательств причастности арестованного к гибели девочки нет. На теле не обнаружили телесных повреждений, а причиной смерти стало утопление.

В феврале будет свадьба

Новый год Виктор Мошкин встретил дома, в кругу семьи. Первым делом, после того как его отпустили на свободу, он сделал предложение Елене, которая ждала его из СИЗО. Возлюбленные подали заявление в ЗАГС, в начале февраля у них свадьба. Этой новостью Елена поделилась на своей странице в соцсетях, опубликовав фото заявления.

«Поздравляем», «Рады за вас», - написали им друзья и знакомые.

А накануне Нового года освободившемуся Мошкину разрешили забрать двух его дочерей и старшего сына из Центра помощи детям. Все четыре месяца дети провели в спецучреждении, так как отец был их единственным законным представителем. Когда Мошкин приехал забирать детей из Центра, он так расчувствовался, что обнял деток и расплакался. Ребятам даже пришлось успокаивать своего папу.

- Скромно, на зато все вместе, - прямо в новогоднюю ночь разместила на своей странице ВК трогательный пост Елена.

На фото видно, как за новогодним столом собралась вся счастливая семья: сам Виктор, его старенькая мама, Елена и трое детей. Хозяйки очень постарались: наготовили салатов и бутербродов, нарезали овощи и фрукты. Из спиртного – одна бутылочка вина.

Увидел маму Насти и прошел мимо

Сейчас сам Виктор занимается домашними делами, воспитывает детей и достраивает дом.

- Работы у меня немерено, - коротко ответил он на вопрос о своем житье-бытье.

После освобождения из СИЗО мужчина как-то столкнулся на улице с мамой погибшей Насти. Не поздоровался. Прошел мимо.

- Да, мы случайно встретились, - рассказала «Комсомольской правде» мама девочки, Елена Брихунец. – Как я к нему отношусь? Не более, как к жителю поселка. Так и раньше было в принципе. Держимся мы с трудом, как еще можно держаться в такой ситуации? Она ведь только начинала. Ей еще жить и жить было. Настрой у нас все равно найти виновного. Даже у обычного человека всегда есть желание добиться правды, а нам такое пришлось пережить.

Елена Брихунец объяснила, что уголовное дело по ст. «Убийство» пока не закрыто. Но никому, кто бы мог понести ответственность за открытый колодец, куда упала дочь, обвинение еще не предъявлено.

16 января по телевидению выходит передача с участием Мошкина, Елена будет смотреть ее, как и все жители поселка Верхнечусовские городки.

- Мы не ездили на передачу. Зачем? Не считаю нужным, - закончила разговор Елена Брихунец.

Ищут виновных по статье «Халатность»

Да, Мошкина отпустили, все обвинения с него сняли, но уголовное дело по статье «Убийство» пока не закрыто. Почему? Как удалось узнать «КП», причина этого в том, что родители погибшей девочки, пережившие страшное горе, попросили следователей проверить еще несколько версий, чтобы окончательно удостовериться, что смерть их ребенка не носит криминальный характер. И сейчас назначены дополнительные экспертизы, которые должны дать ответы на поставленные вопросы.

Получается, если дело все-таки закроют, то никто не понесет наказания за нелепую смерть девочки?

Это тоже не так. После случившейся трагедии было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Халатность» и его продолжают расследовать. Когда установят, кто должен был следить за нормативным состоянием пожарного колодца, в который упала девочка, но не сделал этого, то человека привлекут к уголовной ответственности.

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