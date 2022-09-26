Во время стрельбы в ижевской школе учитель 2 класса продолжала вести урок

Педагог успокоила детей, сказав, что тревога учебная, а сама закрыла кабинет и продолжила вести урок, дожидаясь эвакуации. Фото: Мария Бакланова

По соцсетям разлетается видео из ижевской школы № 88, на котором ученики сидят на корточках на полу и тихонько решают тесты на листочках. Все это происходило, пока в школе гремели выстрелы. Оказалось, что учительница из 2Д класса успокоила детей, сказав, что тревога учебная, а сама закрыла кабинет и продолжила вести урок, дожидаясь эвакуации.

Эта ситуация очень напомнила стрельбу в Пермском университете, которая произошла год назад. 20 сентября 2021 года во время звучащих в университетском кампусе выстрелов профессор Сыромятников читал лекцию по литературе Древней Руси. Окна аудитории, где у него шла пара, выходили на противоположную сторону от университетского двора. Выстрелов в ней не было слышно. И профессор тоже закрыл на засов металлическую дверь аудитории и спокойно продолжил лекцию.

Преподаватель из Перми, который ранее служил сотрудником уголовного розыска, высоко оценил действия ижевского педагога, которая не стала сеять панику, а продолжила вести урок.

- Понятно, что сложно дистанционно оценивать чужой поступок, - объяснил «Комсомольской правде» Олег Иванович Сыромятников. – Когда я был участником событий в университете, я знал, как устроена аудитория, на каком этаже она находилась. Что было в том классе я не знаю. Конечно, если бы учитель выглянула из кабинета, никого там не увидела и продолжила бы вести урок, это было бы разгильдяйство. Однако если дверь была закрыта таким образом, что преступник не мог войти в класс и причинить детям вред, а учитель в этой ситуации сохраняла самообладание и продолжала вести себя профессионально, то она заслуживает наивысшей похвалы и благодарности! То есть она обеспечила безопасность детей и продолжала выполнять свои профессиональные обязанности!

После нападения на школу возбуждено уголовное дело. Фото: Мария Бакланова

Напомним, утром 26 сентября в ижевскую школу № 88 зашел неизвестный в черной майке с нацистской символикой и балаклаве. Он открыл огонь по охранникам, педагогам и детям. Жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых и семеро несовершеннолетних. Ранено 14 детей и 7 взрослых.

Налетчиком оказался 34-летний выпускник этой же школы Артем Казанцев. По информации главы республики, мужчина состоял на учете у психиатра.

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