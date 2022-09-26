Сейчас СК проводит обыск в квартире мужчины, который открыл стрельбу в школе Ижевска. Фото: Мария Бакланова

В понедельник около 10.00 утра в 88-й школе Ижевска произошла трагедия. Пока шел урок, неизвестный мужчина ворвался в здание школы, сначала выстрелом убил охранника, а потом зашел в класс и начал стрелять по детям. И судя по тому, что в списках раненых и погибших много детей в возрасте семи лет, налетчик ворвался в класс, где учились первоклассники.

- Выстрелов было много, они были одиночные, - рассказали в соцсетях очевидцы, находившиеся в это время в школе.

Директор сумела забрать одного раненого подростка в свой кабинет и закрыться там. Судя по роликам, которые публикуют в соцсетях перепуганные дети, ребята в это время садились на пол в самый дальний угол класса и тихо сидели, переговариваясь шепотом.

Всех детей и педагогов эвакуировали. Фото: Мария Бакланова

О вооруженном налетчике рассказал прибывший на место трагедии глава Удмуртской республики:

- Неустановленный пока человек проник в школу, убил охранника, есть жертвы и раненые среди детей, - сообщил Александр Бречалов. - Сам нападавший покончил с собой, далее информацию мы будем сверять с коллегами в МВД и ФСБ. Периметр школы оцеплен, работает Росгвардия и все остальные ведомства.

Всех учеников – а их в школе 900 человек, а также преподавателей – их 80 – эвакуировали. В первые же минуты к школе на Пушкинской бежали обезумевшие родители, но силовики пытались оттеснить их за сигнальную ленту.

По сообщению депутата Александра Хинштейна, стрелявший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

К школе сбежались родители. Фото: Мария Бакланова

- Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, - сообщили в следственном комитете. – Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается. Жертвами стрелявшего стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних, есть раненые.

И как только что стало известно из официального телеграмм-канала СК России, напавшим на школу был 34-летний Артем Казанцев. Он уроженец города Ижевска и выпускник этой же школы. По имеющимся сведениям, Артем Казанцев жил в нескольких минутах ходьбы от школы и стоял на учете в психоневрологическом диспансере.

В настоящее время следователи СК России проводят у него дома обыск и изучают личность нападавшего, его взгляды и окружение.

После стрельбы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних» и также «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия».

- Состояние пострадавших после стрельбы в школе Ижевска оценивается как среднее и тяжелое, - сообщил глава Удмуртии. Также он заявил, что напавший на школу в Ижевске состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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