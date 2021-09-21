Эксперты - о профессоре, который во время стрельбы в Пермском университете продолжал занятия: «Когда все уляжется, ему еще скажут спасибо»

Олег Сыромятников считает, что поступил правильно. Фото: страница преподавателя в Фейсбук.

После смертельной бойни, которую устроил в пермском университете первокурсник Тимур Бекмансуров, студенты опубликовали в соцсетях посты с критикой действий профессора Олега Сыромятникова, который, переговорив по телефону с деканом, закрыл металлическую дверь и предложил учащимся продолжить занятия по русскому языку. Хотя в это время слышались звуки выстрелов, прозвучала сирена тревожной сигнализации и, как позже выяснилось, в некоторых аудиториях студенты начали выпрыгивать из окон.

Мы решили выяснить у экспертов, насколько соответствовали чрезвычайной ситуации действия доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка и стилистики ПГНИУ.

- С точки зрения оптимального варианта действий при подобной ситуации он поступил хладнокровно и ответственно, - говорит член президиума «Федерального координационного центра руководителей охранных структур» Андрей Козеев. - После того, как была закрыта металлическая дверь, единственное, что было нужно, это предотвратить панику, чтобы студенты, не дай бог, не начали выпрыгивать из окон. Если бы дверь была ненадежная, он, думаю, поступил бы иначе. Можно было бы встать у двери, чтобы попытаться обезвредить нападавшего. Считаю, что именно такие люди, которые, несмотря ни на что, продолжают делать свою работу и призывают к этому других, становятся героями в чрезвычайных ситуациях. Я надеюсь, что когда все уляжется, и родители, и дети оценят поведение этого человека по достоинству и скажут ему слова благодарности. Во всяком случае, люди здравомыслящие должны это сделать.

- Преподаватель поступил весьма грамотно, - считает руководитель Пермского краевого центра медицины катастроф Олег Федоткин. - Он правильно оценил обстановку. Как иначе можно было поступить? Предложить студентам эвакуироваться? Эвакуация необходима, например, при пожаре, но в данном случае учащиеся просто попали бы под обстрел. В аудитории заперли дверь, и это правильно. В других помещениях университета тоже запирались, но там возникала паника, и студенты выпрыгивали из окон, получая травмы, хотя в этом не было необходимости. Преподавателей, которые не смогли предотвратить панику, теперь благодарят в соцсетях, за то, что они были рядом со студентами, а тех, кто проявил твердость и сохранил спокойствие в аудитории, настояв продолжить занятия, критикуют. Считаю, что это несправедливая оценка.

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