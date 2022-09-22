«Мне надоело ее удерживать»: У родителей Кати Четиной потребовали выкуп за возвращение дочери

За 12 лет следствию так и не удалось выяснить, куда пропала девочка. Катя с родителями не раз выезжала на природу. Фото: семейный архив.

- Вы папа Кати Четиной?

- Я.

- Я знаю, где находится ваша дочь. Я сам живу за границей, мне надоело удерживать ее, и я хочу избавиться от этого. Переведите мне деньги в долларах, и я назову вам точное место и адрес, где она.

- Стой, давай так: как только мы заберем Катю, я сразу же отдам тебе всю сумму.

- Нет, не выйдет. Как только вы ее получите, вы сразу же сдадите меня в полицию.

Ищут дочь 12 лет

Родители не опускают руки и на протяжении 12 лет разыскивают свою дочь. Фото: семейный архив.

Историю исчезновения пятилетней Кати Четиной в Пермском крае знают тысячи людей. В 2010 году вместе с родителями девочка поехала отдыхать на камень Ермак в Кунгурском районе. В компании было еще несколько семей с детьми. День стоял жаркий, и пока все дурачились и обливались водой, Катя отошла в сторонку, а затем словно растворилась в неизвестности.

Поляна возле камня Ермак, на которой отдыхали несколько семей, в том числе и родители Кати. Фото: предоставлено СУ СКР по Пермскому краю.

Девочку искали сотни полицейских, волонтеров и просто неравнодушных людей. Проверяли в воде, в лесу, в окрестных деревнях и селах, на автомобильных трассах. Об этих масштабных поисках «Комсомольская правда» писала не раз.

Следователи объясняли, какие титанические усилия были приложены для того, чтобы установить местонахождение Кати. Уголовное дело по статье «Убийство ребенка» насчитывает 40 томов! Но за 12 лет следствию так и не удалось выяснить, куда пропала девочка. Расследование приостановили еще в мае 2015 года, и за это время новой информации не появилось.

Один из отдыхающих сфотографировал, как утром Катя спускалась к берегу реки за водой. Фото предоставлено СУ СКР по Пермскому краю.

Но поиски Кати не прекращаются и по сей день. Еще два года назад за достоверную информацию о своем ребенке Четины пообещали миллион рублей.

Сразу удалил ролик

А не так давно папе девочки написал в мессенджер незнакомец. Мужчина сказал, что он находится за границей, устал удерживать девочку и хочет получить за это доллары. Названная сумма была эквивалентна полумиллиону рублей.

- Общались мы с ним дважды, - поделился с «КП» Владимир Четин. - Первый раз в январе. В качестве доказательства мужчина прислал мне пятисекундное видео, где девушка, похожая на Катю, сидела на стуле со связанными руками и заклеенным скотчем ртом. И практически сразу же этот человек удалил ролик из переписки. А через три часа и все остальные свои сообщения.

Владимир проверил и выяснил, что номер, с которого ему писал незнакомец, действительно был зарегистрирован в Канаде. Но ощущение, что незнакомец пытался «развести на деньги», не покидало.

- Человек просил немалую сумму, но предоставил только одно пятисекундное видео, очень похожее на фотошоп, - говорит папа девочки. - У девушки, которая сидела со связанными руками, были светлые русые волосы, и на первый взгляд она чем-то напоминала повзрослевшую Катю. Но рассмотреть девушку более детально этот человек мне не дал, быстро удалив ролик. Я писал ему: «Если она у вас, значит, вы можете сделать ее фото или видео и прислать мне». Объяснял, что уже связался с банком и просил у него больше доказательств, что это действительно Катя, но мужчина исчез почти на месяц.

Родители говорят, что если Катя в реке, они обязательно бы нашли ее. Фото: семейный архив.

Сходство действительно есть

Второй раз незнакомец написал Владимиру в феврале с другого телефона. Судя по номеру, сим-карта тоже была зарегистрирована в Канаде.

- Здравствуйте, что вы решили?

- По какому поводу?

- Вы знаете. Я недавно Вам писал и отправлял видео. Едва ли это происходит каждый день.

- Ты просишь немалую сумму, почему думаешь, что я поверю одному ролику, очень похожему на фотошоп? Хочешь денег? Представь доказательства, чтобы я был полностью уверен, что ты меня не обманываешь.

И мужчина отправил родителям Кати еще одно короткое видео, на котором незнакомая девушка, похожая на Катю, уже не была связана, а стояла у светлой стены и смотрела в камеру. Она была одета в малиновую футболку и бордовую полосатую рубашку.

Через несколько секунд незнакомец удалил и это видео, но родители Кати успели сделать скрин, чтобы более детально рассмотреть девушку.

- Фото не очень четкое, но сходство действительно есть, - говорит Владимир. - Правда, на этот раз волосы у девушки были темные. Глаза и брови похожи на Катины, но девушка на видео была в момент съемки сильно накрашена, поэтому понять достоверно невозможно, Катя это или нет. И так как больше нам не дали никакой информации, мы выдвинули условие, что деньги отдадим сразу после того, как нам вернут дочь. И мужчина снова пропал.

Вскоре после второй переписки родители Кати написали заявления в полицию, СК, ФСБ и прокуратуру, но расследованию помешал тот факт, что переписка велась из Канады.

Тогда Владимир Четин самостоятельно установил, в каких конкретно районах Канады были куплены сим-карты, с которых писал незнакомец, и написал туда. Свой запрос, как полагается, перевел на английский язык и отправил, но ответа так и не дождался.

- Я даже думаю, что человек, который писал мне, на самом деле живет не в Канаде, а в России, - говорит Владимир Четин. - Просто он заплатил денег и воспользовался программой, которая может менять номер так, словно из Зимбабве звонишь. И что он просто хотел по-легкому заработать. Так ли это? Мы очень хотим в этой истории докопаться до истины.

Это одна из последних фотографий Кати. Она была сделана в день исчезновения. Фото: семейный архив.

Родители ищут любую информацию

Понятно, что 12 лет жить в полной безызвестности и не знать, где твоя дочь, страшно. А когда о пропавшем ребенке приходят подобные известия с противоположной стороны земного шара, страшно вдвойне.

И сейчас родители Кати Четиной ищут любую информацию о девушке, которая была в видеоролике. Ее фото, а также контакты родителей Кати Четиной есть в редакции «Комсомольской правды».

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