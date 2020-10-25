«Ищите ее в Санкт-Петербурге». Кто позвонил родителям Кати Четиной после того, как они пообещали миллион за пропавшую 10 лет назад дочь

Родители уверены, что их дочь Катя жива. Фото: семейный архив.

- Сейчас Кате должно быть 15 лет, - говорит пермяк Владимир Четин. – С момента ее исчезновения прошло 10 лет, но мы верим, что дочь жива, так как ни одного свидетельства ее смерти мы не нашли, хотя искали все эти годы.

«Дети подрастут, и мы снова поедем искать Катю»

«Комсомолка» не раз писала о громкой истории исчезновения пятилетней Кати Четиной. Девочка пропала возле камня Ермак в Пермском крае. Несколько семей с ночевкой отдыхали на большой поляне. Утром после завтрака дети стали обливаться, но Катя отказалась играть и отошла в сторонку. Она пропала из виду буквально на минуту и больше девочку не видел никто.

Ее искали родители, волонтеры, полиция, кинологи, дайверы, экстрасенсы… Проверяли в лесу, в воде, под водой, расклеивали ориентировки по всему Пермскому краю, проверяли автомобилистов, секты, цыганские поселки, но тщетно, ребенок исчез. На берегу нашли один сланец Кати, второй обнаружили тут же спустя месяц. У родителей версия, что его подбросили.

Кто-то из отдыхающих фотографировал, как Катя уходила к реке за водой. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Несколько лет мама и папа Кати приезжали на ту поляну, где пропала их дочь и проверяли каждый сантиметр реки. Доставали на поверхность кастрюли, очки, кружки, футболки, купальники…

- Сейчас мы воспитываем двоих детей, - говорит папа пропавшей Кати. – И не можем выезжать на место с ночевкой. Ждем, когда подрастут дети и снова поедем искать Катю. Младший сын пока не говорит, а дочка прекрасно знает, что у нее есть старшая сестра и очень хочет встретиться с ней и поиграть!

Рассчитаемся сразу, как выйдем на след Кати

На днях родители пропавшей Кати Четиной решили объявить награду на информацию, которая может привести к пропавшей девочке.

- Мы просим всех, кто что-либо знает о местонахождении Кати, поставить нас в известность о ее судьбе, - написали они в группе ВКонтакте «Пропала Катя Четина». – Если хотите, сделайте это анонимно, за достоверную информацию объявлено вознаграждение в один миллион рублей.

Эту идею объявить о денежном вознаграждении родителям подали волонтеры, которые все эти годы помогают им искать пропавшего ребенка. Сейчас поиски затихли, и чтобы вновь напомнить о Кате, нужен громкий повод.

- Мы с женой, естественно, готовы на все, чтобы вернуть дочь домой, - объяснил Владимир. – Нет, деньги мы не копили и не брали кредит. У нас есть загородный дом. Как только предоставленная информация приведет к нашей дочери, мы будем продавать его и отдадим обещанное вознаграждение человеку. Или кредит возьмем и рассчитаемся. Это, в конце концов, вопрос решаемый, главное, чтобы дочь домой вернулась.

Эту фотографию сделали в день исчезновения девочки. Фото: семейный архив.

За первые три дня после публикации в соцсетях «поста о миллионе» родителям Кати уже позвонили несколько человек.

- Дочь вам надо искать в Санкт-Петербурге, - объясняла женщина-экстрасенс, правда адреса не подсказала. – Расклеивайте по городу ориентировки и размещайте информацию в питерских соцсетях.

- У нас и ранее была мысль отправить информацию о дочери в министерство образования России, чтобы они разослали ее по всем учебным заведениям страны, возможно, Катя где -то учится и даст о себе знать, - говорит папа.

Еще один звонок был с информацией, что похожая девушка живет у людей в Пермском крае и в ближайшее время Владимир собирается съездить в этот населенный пункт.

- Была также смс-переписка с женщиной, чья подруга помогает людям найти пропавших родственников, они пообещали, что будут заниматься поисками Кати бесплатно. Деньги их не интересуют. Они просто хотят помочь нам вернуть дочку домой.

Также звонила девушка-экстрасенс из Кемерово, говорила, что видит, Катю живой, но где она находится – не знает. То, что не в России – это точно.

ВНИМАНИЕ!

Пропала Катя Четина

ПРИМЕТЫ: волосы русые, глаза голубые, рост на момент исчезновения 117 см, вес около 20 кг.

БЫЛА ОДЕТА: синяя футболка с рисунком и зеленые шорты. На девочке были маленькие золотые сережки в виде сердечек. Обуви на ногах не было.

Любую информацию о ребенке можно сообщать по телефонам: 8(902)479-6102, 8(922)244-1780 или 102.

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