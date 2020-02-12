Тайна пропавшей девочки. Следователи рассказали, как уже десять лет ищут в Перми Катю Четину

Десять лет назад у камня Ермак в Кунгурском районе Пермского края при загадочных обстоятельствах пропала пятилетняя Катя Четина. Девочка вместе с родителями и друзьями семьи отдыхала на летнем пикнике. Папа и мама отвлеклись буквально на минуту, как дочь куда-то исчезла.

Ориентировки висели по всему Пермскому краю. Ребенка искали сотни полицейских, волонтеров и обычных неравнодушных людей. В воде, в лесу, по всем окрестным деревням. Проверяли машины, которые проезжали мимо, дежурили в аэропорту. Ничего. Но родители Кати не прекращают поиски и не теряют надежды, что найдут дочь живой.

Нераскрытое дело в 40 томов

В эксклюзивном интервью «Комсомолке» следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю Владимир Крохалев рассказал, что было сделано для того, чтобы найти пропавшую Катю.

Уголовное дело находилось в его производстве почти год, и именно Владимир Крохалев приостановил расследование в мае 2015 года. И за последние пять лет не появилось никакой значимой информации для его возобновления. Несмотря на это, оперативно-розыскные мероприятия по розыску Кати продолжаются до сих пор.

Пермяк десять лет ищет свою дочь, которая пропала во время летнего пикника 00:00 00:00

Следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю Владимир Крохалев последним вел уголовное дело по розыскам Кати Четиной.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- Я очень проникся этим делом, потому что это мое единственное нераскрытое за 17 лет дело, - говорит Владимир Крохалев. – Нам так и не удалось установить местонахождение Кати, либо доказать, что она в реке, хотя мы принимали к этому очень много усилий. Огромную работу по поискам дочери проделали, конечно же, родители. Многие бы уже руки опустили, а мама, папа, тетя и бабушка Кати с упорством, которое заслуживает уважения, не оставляют попытку найти ее и надеются, что когда-нибудь это обязательно произойдет.

Следствие - это закрытый процесс и мало кто может представить себе весь объем работы, проводимой следователем и оперуполномоченными. Во время розысков Кати работа была проделана поистине масштабная. Сейчас уголовное дело насчитывает 40 томов. А ведь даже дела по ОПГ (организованная преступная группа, - Ред.), с множеством эпизодов и несколькими обвиняемыми насчитывают их гораздо меньше.

Генотип Кати есть во всех базах мира

- Практически весь набор следственных действий, который только можно было произвести, был произведен, - объясняет следователь. - Мы рассылали поручения с ориентировками о розыске по всей России и отрабатывали все поступающие сигналы. К расследованию подключились полиция, ГУФСИН, волонтеры, ФСБ и Интерпол. Проводились исследования на полиграфе и гипнорепродукция (активизация памяти человека для установления событий, которые произошли давно, - Ред.), запрашивались снимки местности со всех спутников, с которых на тот момент было возможно снятие информации. Для поиска применялись линейные и нелинейные локаторы, служебные собаки.

В 2014 году специалистам удалось выделить генотип Кати. Его направили на проверку в Интерпол – по всем странам мира. Сейчас Катин генотип находится во всех базах, и в случае его обнаружения, в Пермь сразу же придет сигнал. Отдельно генотип девочки передали и в правоохранительные органы стран СНГ, но пока тоже никакой информации от них нет.

На сланцах, найденных на берегу, ничего не нашли

Сразу после исчезновения Кати на берегу Сылвы нашли ее сланец. Чуть позже обнаружили второй. Он был воткнут в землю у самой воды. Обувь обследовали в цианакрилатной камере, опылили специальным газом и посмотрели на наличие следов пальцев рук. К сожалению, из-за того, что сланцы сделаны из вспененной резины и их поверхность пористая, обнаружить каких-либо отпечатков не удалось.

Катины сланцы были найдены на берегу. Фото предоставлено пресс-службой СУ СКР по Пермскому краю.

В прошлом году фотографию Кати поместили в базы автоматического определения человека по биометрическим показателям. Не так давно систему, когда компьютер считывает определенные точки на лице и сопоставляет получившийся портрет с уже имеющимися базами лиц, начала использовать полиция общественной безопасности. И теперь, теоретически, если в потоке людей появится девушка, похожая на Катю, компьютер сможет выделить ее из толпы.

Все, что касается детей, имеет высший приоритет

В день исчезновения Кати Четиной в Пермском крае произошла еще одна трагедия: на Суксунском посту расстреляли сотрудников полиции.

- До сих пор существует мнение, что приоритет правоохранительные органы отдали тому делу, а не поискам Кати, но это не совсем так, - объясняет следователь. - Все, что касается детей, в Следственном комитете, да и вообще в правоохранительных органах, имеет высший приоритет. Конечно, когда происходят теракты, нападения и убийства, с использованием огнестрельного автоматического оружия, то террористов нужно срочно находить и обезвреживать, ведь жертв может быть в разы больше. Но давайте разберемся, чем эта трагедия была полезна для поисков Кати? Из-за расстрела в Суксуне все федеральные трассы и региональные дороги несколько дней были перекрыты. Там стояли кордоны полиции, были пригнаны БТР-ы. Все проезжающие автомобили останавливали и досматривали. Старшие постов, когда мы их допрашивали, говорили, что данные о пропаже Кати появились у них в тот же день, а ориентировки - на следующий день после ее исчезновения. Поэтому особое внимание уделялось тем машинам, в которых со взрослыми ехала маленькая девочка.

Людей проверяли на полиграфе

Летом 2015 года следователь Владимир Крохалев бросил клич в соцсетях и попросил дайверов помочь в поисках Кати.

Такой была река Сылва в 2010 году. Фото предоставлено пресс-службой СУ СКР по Пермскому краю.

- Откликнулось почти 40 добровольцев, у нас появилась возможность осмотреть значительную часть дна Сылвы, - вспоминает он. – Дополнительно приехали спасатели, сотрудники МЧС помогали закачивать баллоны кислородом. Мы прочесали огромный участок дна, но так ничего и не нашли. Были мусор, косточки, что-то похожее на пряди волос. Все это было подвергнуто биологическим экспертизам, но оказалось, что это не были останки человека.

Исследование на полиграфе прошли все, кто был в день исчезновения Кати на стоянке, кроме ее папы.

- В результате выяснилось, что почти два года Четины скрывали от следствия тот факт, что через месяц после исчезновения Кати они нашли в воде у берега второй ее сланец, - говорит Владимир Крохалев. – Позже они выдвинули версию, что обнаруженный сланец был воткнут в дно у берега и что им якобы его подкинули. Если эту версию Четины рассматривали как основную, то по логике им следовало сразу бежать и говорить следствию, о том, что сланец кто-то подбросил и что их и следствие пытаются увести в сторону версии о несчастном случае с утоплением. Но ведь Четины не рассказали нам об этом! Вопрос, почему? Возможно, обстоятельства обнаружения сланца не такие, как об этом рассказывают Четины?

Полиграф прошли еще несколько человек. Это те люди, которые отдыхали у камня Ермак и дали согласие на исследование, чтобы их исключили из числа подозреваемых.

Версия про джип, на котором могли увезти девочку

Следователи и оперативники допросили всех жителей деревни Песчанка, Филипповка и других расположенных поблизости сел и деревень. Они проверяли версию о том, что девочку, похожую на Катю, видели в большом джипе, уезжающем от места стоянки. Женщине, якобы видевшей это, провели активацию памяти, но никаких результатов это не дало.

Место пикника. Фото предоставлено пресс-службой СУ СКР по Пермскому краю.

Затем установили детей, купавшихся в тот день на реке Сылва, и с участием родителей допросили их. Установили женщину, которая в первый день поисков сказала родителям Кати, что она весь день была у речки, и никого не видела в реке. Установили бригаду рабочих, которые работали выше по течению Сылвы на железнодорожном полотне. Они полдня курсировали по реке на лодке, но ни лодок, ни катамаранов, плывущих против течения, не видели. В ходе поисков Кати отрабатывались всевозможные секты, допрашивались жители цыганских поселков.

Выкуп никто не просил

Много времени у следствия заняла отработка сигналов, поступающих по интернету. Чаще это были лица с психическими расстройствами. Но когда дело касалось маленького ребенка, не отработать сигнал, даже от человека с заведомо больной психикой, было нельзя.

- Люди, кто из-за проблем с головой, кто ради шутки звонил, писал, и мы отрабатывали все эти версии по всей России, - объясняет следователь. – Приходилось «обкладываться» справками из диспансеров и допрашивать этих лиц. На каждый такой «звоночек» в уголовном деле прибавлялось страниц по 100. Однако выкуп за Катю никто за эти годы ни разу не просил. Были, конечно, такие, кто, сидя в тюрьме, решил поправить свое материальное положение, писал: «Дайте нам 100-150 тысяч, и мы покажем вам, где девочка». Оперативники вычисляли их и допрашивали, но мы понимали, что это не тот след, который может привести к Кате.

Еще огромный объем оперативной работы провели, когда проверяли на причастность ранее судимых за аналогичные преступления жителей близлежащих районов и лиц, отбывающих наказание.

Перед тем, как приостановить дело, следователи установили и допросили всех машинистов и работников поездов, которые проезжали в день исчезновения Кати по железной дороге.

От места стоянки к берегу Сылвы вела такая тропинка. Фото сделано на следующий год после исчезновения девочки. Фото предоставлено пресс-службой СУ СКР по Пермскому краю.

- Затем мы отработали так называемый «колпак» - собрали сведения обо всех звонках, совершенных в зоне стоянки возле камня Ермак, - рассказывает Владимир Крохалев. - Установили всех собственников телефонов, звонки с которых были зафиксированы в тот день. Вызвали их и допросили. Получилось человек 300. Но тоже никаких результатов…

Поиски не закончены

Родители Кати рассказывают о следе ножки ребенка, который нашел папа девочки на следующий день после исчезновения дочери.

- Сам я его лично не видел, потому что принял дело к производству позже, - комментирует Владимир Сергеевич. - Когда Катя только пропала, и ее начали искать, на стоянке и вокруг нее все утоптали. Причем, там же не тропинка была в полном смысле этого слова, а протоптанная по траве тропка, на которой встречались участки голой земли. Я не исключаю, что это был отпечаток ножки ребенка, но принадлежит ли он Кате – вопрос. Вдобавок ночью 12 июня прошел дождь, насколько четким мог быть отпечаток на следующий день? Когда в ночь на 13 июня в воде начали работать водолазы, они говорили, что из-за сильного течения их даже с грузом сносило с места. Сылва в том году поднялась из-за схода паводковых вод. Река была очень мутная и быстрая, в воде ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки.

Это место стоянки, где с родителями отдыхала Катя Четина. Фото предоставлено пресс-службой СУ СКР по Пермскому краю.

В момент исчезновения Кати мама девочки была в палатке, а папа играл с другими ребятами. Они брызгались, и клочок земли у берега, где они набирали воду, был достаточно скользкий, даже взрослым было трудно удержаться на нем, не говоря уже о ребенке. А вот услышать крик Кати, даже если он был, на стоянке вряд ли бы могли, там играла музыка, а неподалеку ходили поезда.

Три основные версии

Через четыре дня после исчезновения девочки на стоянку выезжали кинологи. Собаки чувствовали след Кати, а вот то, что он куда-то уходил со стоянки – нет. Позже, с собакой, которая была обучена искать запах мертвых тел, следователь с кинологом обошли заброшенные домики, весь берег, лес, но результатов это не принесло.

- Мы отрабатывали несколько версий, основных было три, - говорит Владимир Сергеевич. – Первая - похищение, у него тоже было три подверсии: первая – ее выманили, вторая – дождались, пока она спустится, и увели ее по земле, третья – дождались, пока она спустится, и увезли по воде. Вторая версия – участники отдыха у Ермака-камня сообщают следствию неправдивые сведения, зная о том, какая истинная картина исчезновения Кати. Но мы проверили их на полиграфе и все показания детей и взрослых между собой согласуются. А третья версия – это несчастный случай, и я с большей степенью вероятности думаю, что именно это и произошло. А фауна реки Сылва такова, что возможные останки Кати не были обнаружены. Люди, которые разбираются в том, как ведет себя человеческое тело в воде, утверждают, что насыщение минералами в пятилетнем возрасте такое, что кости не настолько крепки, и что вода их попросту размоет. А наиболее крупные, - тазовые кости и череп разойдутся по местам их соединений.

Отдыхающие сфотографировали, как утром Катя самостоятельно спускалась к берегу за водой. Фото предоставлено пресс-службой СУ СКР по Пермскому краю.

- Кто-то склонялся к одной версии, кто-то к другой, - говорит Владимир Крохалев. - Появлялись разные мнения на одну ситуацию, каждый следователь применял свой индивидуальный подход и использовал свой личный жизненный и следственный опыт. К сожалению, продвинуться в поисках Кати, нам это пока не помогло. Я родителям говорил, что не закончу работу по делу, пока мы с ними так или иначе не обнаружим ее, но вот пока не получилось. Работа еще не закончена, и я с себя обязательства никакие не снимаю, на любые инициативы родителей Кати стараюсь реагировать и участвовать в них настолько, насколько позволяет свободное от других уголовных дел время. Дай Бог, если Катя найдется живой!Всего по делу о поисках Кати Четиной работало пять следователей.

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