«Мы верим, что Катя жива!» Семья пермяков десять лет ищет свою дочь, пропавшую у камня Ермак

Десять лет семейная пара из Перми ищет свою дочь, которая при загадочных обстоятельствах пропала во время летнего пикника возле камня Ермак, это в Кунгурском районе. Официальная версия следствия - пятилетняя Катя Четина утонула, однако уголовное дело до сих пор расследуется.

Все эти годы родители девочки надеются найти ее живой. «Комсомолка» изучила материалы дела и все версии загадочного исчезновения ребенка.

«Ты с этим в гроб ляжешь»

- Отдыхать на камень Ермак мы ездили часто, и Катя уже хорошо знала эти места, - рассказывает папа девочки Владимир Четин. - С зимы договаривались с друзьями, всего нас было пять семей. Раньше мы останавливались под Ермаком, но из-за того, что там было очень много туристов, 11 июня 2010 года мы решили уехать подальше и остановились на большой поляне.

Поляна возле камня Ермак, на которой отдыхали несколько семей, в том числе и родители Кати. Фото: предоставлено СУ СКР по Пермскому краю.

Владимир, его жена Наталья и Катя приехали на место в пятницу поздно вечером и сразу легли спать. Утром проснулись, набрали дров, позавтракали и сели пить чай.

- Дети где-то взяли пульверизатор и начали обливаться, - вспоминает мужчина. - Облили меня и я начал играть с ними: то я их брызгаю, то они меня. Игра длилась минут 10 - 15. Пару раз, чтобы вовлечь в игру дочь, я обрызгал ее, но Катя не захотела с нами играть. Она взяла раскладной стульчик и села у костра. Наталья была в это время в палатке.

- Где Катя, я не слышу ее? - спросила она.

- Тут была, у костра.

- Катя-то где у нас? - через несколько минут вновь спросила Наталья.

Девочку стали искать, но ее нигде не было.

- Я Катин сланец нашла у речки, - рассказала взрослым маленькая девочка.

Владимир начал искать дочь в реке. Он поднялся чуть выше по течению, зашел в Сылву и ходил зигзагами. Потом нырял, но кроме коряг в воде ничего не нашел.

Остальные искали Катю на берегу, опрашивали отдыхающих. Одна женщина вспомнила, что видела машину, в которой на переднем сидении сидела девочка, а водитель ехал очень быстро.

- Мы поняли, что надо вызывать полицию, - говорит Владимир. - Наряд приехал минут через 40, нас попросили показать, где мы нашли сланец. Полицейский постоял и говорит: «Ну что, ты с этим теперь в гроб ляжешь». Я ответил: «Лечь-то я лягу, а искать-то будете?» «Сейчас поедем, поищем», - ответили они, но заявление не приняли.

Родители стали звонить в службу спасения, вызывать кинологов, чтобы Катю искали по горячим следам, но водолаз был один и не мог работать без напарника, а все собаки уже были задействованы. В этот же день в Суксуне расстреляли пост полиции, и весь оперативный состав был стянут туда.

Нашел след от детского сланца

К вечеру на камень Ермак приехали водолазы краевой службы спасения, они прошерстили русло и дно до середины реки, но ничего не нашли. На третий день водолазы ушли работать за камень Ермак. Спасатели обследовали дно реки с лодки с помощью «кошек», но тщетно. К этому дню уже были готовы ориентировки, и волонтеры расклеивали их по Кунгуру и близлежащим деревням.

Родители не опускают руки и на протяжении 10 лет разыскивают свою дочь. Фото: семейный архив.

- 13 июня я проснулся, думая, что нам теперь делать, - вспоминает Владимир Четин. - Я пошел на речку, где мы обнаружили сланец, и меня осенила мысль, что Катю могли увезти, а сланец просто подкинуть. Я пошел вдоль берега по тропинке и на влажной земле заметил отпечаток маленькой пяточки, потом нашел след босой ножки. Пальчики отчетливо было видно. Следующий отпечаток - от сланца. По размеру совпало с размером Катиного сланца. Мы показали следы оперативникам, но они только развели руками: мол, тут ничего не понятно.

На четвертый день на стоянку приехали кинологи с собаками. Четыре пса прочесали близлежащие деревни Чикали, Частые, заброшенные дачи. Но запах, увы, уже ушел.

Родители не представляли, где искать дочь. Они обратились к экстрасенсам, одна женщина указала, что девочку ужалила змея, вторая, что ее увезли в секту и надо спешить, чтобы найти Катю.

- Мы приехали в указанный дом и долго объясняли охраннику, что ищем ребенка, - рассказывает папа Кати. - Он разрешил нам пройти внутрь, но Кати там не было.

Три месяца жили на берегу

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Папа девочки взял на работе отпуск, все лето жил на берегу Сылвы и искал дочь.

- Спасатели из Кунгура целый месяц помогали искать Катю, - продолжает Владимир. - Водолазы патрулировали реку, пускали «кошки», но безрезультатно. Когда они уехали, местные рыбаки рассказали, что искать можно ночью, видимость в воде была прекрасная. Мы взяли в аренду лодку, сделали фонарь и просматривали дно и все ямы. Доставали на поверхность все, что находили: кастрюли, очки, кружки, футболки, купальники… Мы поняли закономерность: все, что утонуло недавно, находилось в центре реки, а то, что неделю пролежало в воде, было уже ближе к берегу.

В июле на место происшествия приехал экстрасенс из Кунгура. С помощью вращающихся палочек он пытался понять, что случилось с Катей. Сначала говорил, что девочка жива и ее увезли на белой машине, а потом сказал, что все-таки она в реке.

- После того, как он уехал, мы пошли умываться и в том месте, где нашли первый сланец Кати, обнаружили что-то розовое, - вспоминает мужчина. - Это был ее второй сланец, он был воткнут в землю пяткой вниз. Мы до сих пор не знаем, откуда он взялся.

«В реке мы обязательно бы ее нашли»

У Ермака Владимир и Наталья прожили до 6 сентября.

- Осенью мне позвонили с работы и спросили, как со мной вопрос решать: держать место или увольнять, - делится пермяк. - Я вышел на работу, но все мысли, естественно, были о том, где дочь и что с ней? Всю осень и зиму мы продолжали искать дочь. Каждые выходные ездили на Ермак, расклеивали ориентировки по всему Пермскому краю, обращались к экстрасенсам.

Родители говорят, что если Катя в реке, они обязательно бы нашли ее. Фото: семейный архив.

- Следователи объяснили, что если у утопленника в кишечнике еды было мало, то он не всплывает полностью, а находится в толще воды, - говорит Владимир Четин. - И в таком состоянии его может очень далеко унести. Мы решили сымитировать тело ребенка. Напилили сырую березу, поленья делали весом 20 - 25 килограммов. Скотчем приматывали к ним груз - кирпичи и поплавок - пластиковые бутылки. Расстояние от поплавков до грузов делали разное. Потом пронумеровали их и забрасывали в речку: у берега и чуть дальше. Но чурки выбрасывало на берег, они даже до Ермака не доплывали.Едва пришла весна, Четины снова начали искать дочь в Сылве.

На следующий год по большой воде опыт с чурками повторили, но на это раз забросили их в середине реки. Последнюю чурку выбросило на берег в 10 километрах от места происшествия.

- Мы сделали единственный вывод, если бы Катя была в реке, мы бы обязательно нашли ее, - плачет мужчина.

Сутками дежурили в аэропорту

В те годы о том, что возле Ермака пропала пятилетняя девочка, знал, пожалуй, весь Пермский край. По телефонам, указанным в ориентировках, постоянно звонили. И люди были разные.

Это одна из последних фотографий Кати. Она была сделала в день исчезновения. Фото: семейный архив.

- Были такие, кто готов был нам помочь, но встречались люди, желающие обмануть нас и получить денег, - говорит Владимир. - Версий, где могла находиться Катя, было много. Одна - что ее вывезли. В 2012 году ночью нам позвонили. Номер, как потом выяснилось, был иранский. Человек пытался сказать, что он чей-то брат и что хочет нам что-то рассказать. И почти сразу связь оборвалась. Мы пробили номер, дозвонились, стали разговаривать по-русски, но нас не поняли. Потом нашли человека, который знает фарси, но на том конце провода с нами разговаривать не стали. Мы сообщили об этом звонке в Следственный комитет, но результата до сих пор нет.

В 2013 году Владимиру позвонила женщина, которая рассказала, что видела похожую на Катю девочку с пенсионеркой из деревни Голубята.

- Мы всю зиму отрабатывали эту версию, - говорит мужчина. - Дом был закрыт, мы следили за ним, опрашивали местных жителей. И когда мы, наконец-то, нашли эту бабушку, она сказала, что никакого ребенка с ней никогда не было. Бывало, что нам звонили и сообщали, что Катю собираются вывезти за границу, и мы сутками дежурили в аэропорту. Кто-то рассказывал, что видел похожую девочку в лодке или в машине. И мы все эти версии проверяли. Мы будем искать ее, пока не добьемся хоть какого-нибудь результата. Мы надеемся, что она жива, что мы ее отыщем, и что она будет с нами. Это тяжело… очень тяжело.

Девочка без вести пропала в 2010 году. Фото: семейный архив.

Фотопрогрессия не помогла

Каждый год 23 мая, в день рождения Кати, родители стряпают или покупают торт, сладости. Садятся за стол и загадывают только одно - чтобы дочь быстрей была дома.

- Со временем мы с женой поняли, что одни не проживем, - говорит Владимир. - В 2017 году у нас родилась Аленка, в 2019 году - Семка. Катины фото у нас везде в доступе, Алена уже знает, что это ее сестра Катя, а сынок маленький еще.

Поиски продолжаются. Трижды в Перми, Москве и Америке родители заказывали фотопрогрессию, как сейчас, спустя 10 лет, может выглядеть Катя. И, по их мнению, ни один вариант публиковать нельзя, потому что фотографии достаточно далеки от предполагаемого оригинала.

- Мы просим всех, кто что-то знает о Кате, но боится рассказать, поставьте нас в известность о ее судьбе, если хотите - сделайте это анонимно. Мы будем рады любой информации и постараемся проверить ее, - обращается к читателям «Комсомолки» мужчина.

Версии следствия о том, почему Катю до сих пор не нашли, читайте в следующем номере «КП».

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