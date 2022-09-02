Пермячка, сидевшая с заказчицей убийства матери и ее пятилетней дочери из Башкирии, рассказала об истинных причинах преступления

Поездка в Пермь стала для Таисии и ее ребенка роковой. Фото: соцсети

- Крыша по черной магии у Маий ехала еще в колонии, все у нее были с какими-то бесами, злыми духами, но истинная причина убийства точно не в том, что она заявила на суде, - рассказывает Наталья (имя изменено по просьбе героини -Ред.), которая несколько лет сидела в одной колонии с Майей и Таей.

Женщину зарезали, а девочку задушили

Напомним, вечером 24 августа в лесу под Краснокамском нашли тела убитых женщины и ребенка. Жертвами стали 45-летняя жительница Ишимбая Таисия и ее 5-летняя дочка. Незадолго до гибели они приехали в Пермь в небольшой отпуск, в гости к давней подруге Майе, но вскоре перестали выходить на связь. Родственники обратились в полицию. Вечером 24 августа по соцсетям разнеслась шокирующая новость: женщина и девочка найдены убитыми. Вскоре к Майе пришли оперативники, женщина подтвердила, что ее знакомая действительно гостила у нее, а после ссоры Таисия забрала ребенка и уехала в неизвестном направлении. Майя утверждала, что сама несколько дней искала пропавшую подругу, но безрезультатно.

Таисия души не чаяла в своем ребенке. Фото соцсети

Однако сыщики не поверили ее словам и в ходе дальнейших допросов установили, что пермячка напрямую причастна к исчезновению подруги и ее дочери. Жительниц Башкирии убил 40-летний знакомый Майи: сначала зарезал женщину, а потом задушил ребенка. Преступление было заказным и заранее спланированным. Заказчицей была Майя, а исполнителем - ее 40-летний знакомый рецидивист. Преступная парочка сняла гостевой дом в поселке Ласьва под Краснокамском, в него привезли женщину и ребенка, а после убийства вывезли их тела на автомобиле и закопали в лесном массиве неподалеку. 26 августа Майе и ее подельника арестовали на два месяца. На суде женщина рассказала, что стала мотивом к совершению преступления.

Исполнитель убийства был ранее судим. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Она занималась черной магией и навела на меня порчу»

- В 2013 году она начала заниматься черной магией и колдовством, навела на меня порчу и пыталась оттяпать квартиру. Другой возможности избавиться от нее, кроме как убить, у меня не было, - объясняла задержанная.

Решением суда Майю и ее подельника арестовали на два месяца. Но многие, кто знают Майю, не верят ее словам о причинах убийства. Наталья, которая сидела в одной колонии с Майей и Таей с 2013 по 2017 годы, считает, что на чудовищное преступление ее толкнула ревность.

Когда Майю привезли на следственный эксперимент, она улыбалась и пыталась заигрывать с конвоирами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Игра в любовь

- Когда я попала в ИК, Майя уже состояла в отряде с облегченными условиями, - рассказывает Наталья. - Туда переводят тех, кто пробыл в колонии определенное время, не нарушал режим и стремился выйти по УДО. Она была дневальной штрафного изолятора, выражаясь тюремным языком, - "красной" - работала на администрацию колонии и, само-собой, имела некоторые привилегии. А Таю в колонию привезли из тюремной больницы. Многие наверняка знают, что в женских колониях между осужденными существует любовь, такие пары на зоне называют сожителями или половинками. Такими половниками со временем стали Майя и Тая. Инициатором отношений была именно Майя и искренние чувства были только с ее стороны. Тая вообще не понимала всей этой женской любви, но, так скажем, подыгрывала Майе из-за ее положения в колонии. Майя могла достать ей сигареты, когда у Таи заканчивались, и оказать другую помощь. При этом по складу характера они были полными противоположностями: тихая и скромная Тая и бунтарка, интриганка Майя. Из-за Маи в отрядах часто возникали конфликты. Однажды несколько человек пришлось перевести в другой отряд, потому что они едва не подрались, а причиной всему - интриги, которые плела Майя.

По словам Натальи, близости между женщинами не было, максимум - поцелуи. И если Тая шла на это по понятным причинам и не планировала что-то продолжать на свободе, то Майя же воспринимала этот легкий флирт, как фундамент для будущих отношений, планировала совместную жизнь, строила воздушные замки, поэтому первым делом после освобождения сразу поехала к Тае в Башкирию.

План мести

- Это было году в 2018-2019 (ранее сообщалось, что Майя отсидела от звонка до звонка и освободилась в 2020 году, однако это не так, она вышла по УДО). Но поездка оказалось для нее, мягко сказать, неудачной, - продолжает Наталья. - Тая к тому времени уже несколько лет была на свободе, вышла замуж и родила дочь. Я помню, с какими эмоциями Майя вернулась в Пермь. Она просто ядом плевалась, возненавидела Таю и все, что с ней связано, соответственно и ребенка тоже. С той поры Майя стала вынашивать план мести. При этом до его воплощения она решила отплатить Тае той же монетой - поиграть на чувствах, а концом игры должно было стать убийство. Майя начала строить из себя лучшую подругу, которая искренне рада за то, что у Таи, наконец, сложилась семейная жизнь, и что она по-настоящему, по-женски счастлива. Майя регулярна ей звонила, интересовалась жизнью, смеялась, шутила, переводила деньги без всякого повода «Насте на подарок». Даже привозила ее вместе с ребенком в гости в Пермь. Так хладнокровно шаг за шагом она полностью убедила Таю в том, что искренне рада ее счастью и готова быть просто хорошей подругой.

«Поезжай, что дома сидеть, развеетесь немного»

- 17 августа Майя позвонила Тае и сказала, что везет клиента в Башкирию (Майя таксовала - Ред.), - рассказывает Наталья. - И предложила на обратном пути заехать за ней и увезти к себе в гости в Пермь. Как мне рассказала ее соседка, Тая в этот день была задумчивая, будто чувствовала что-то неладное: «Вот, Майка к себе зовет, думаю, не знаю, ехать или нет...», «Да поезжай, чего нет, что дома сидеть, развеетесь немного» - ответила тогда соседка. Настю Тая хотела оставить дома, но когда сказала ей, что поедет в Пермь одна, та устроила истерику. Они ведь так сильно друг друга любили, всегда и везде были вместе, как ниточка с иголочкой. Тая никогда не могла себе позволить, чтобы Настя плакала, поэтому все же решила взять ее с собой. Ну а дальше.... Причина убийства, которую Майя назвала на суде, - полное вранье. Она ведь по натуре болтушка, даже когда сидела, все про всех болтала, и сотрудники колонии были всегда в курсе происходящего в ее отряде. Так и тут, некоторым близким подругам она рассказывала о задуманном, но они не воспринимали ее разговоры всерьез, а оказалось.... Больше трех лет она к этому шла....Одно не ясно, хотела ли она убить Настю или же девочка просто стала жертвой обстоятельств. Многие, кто знал Маю, уверены, что убить ребенка все же было в ее планах.

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