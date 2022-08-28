Поездка в Пермь стала для Таисии и ее ребенка роковой. Фото: соцсети

Родные убитых в Перми мамы с дочкой написали нам в редакцию обращение со словами благодарности к пермякам и всем неравнодушным людям, которые помогли им материально и морально. Публикуем их обращение.

«Вчера (27 августа) мы проводили в последний путь наших любимых девочек... От всей души хотим выразить благодарность всем, кто откликнулся и протянул руку помощи , благодарим вас за помощь, за материальную поддержку, благодарим вас за добрые слова, благодарим вас за ваши молитвы. Огромное количество людей писали, поддерживали, выражали свои соболезнования. Огромное всем человеческое спасибо. Как говорят, мир не без добрых людей. Мы убедились в этом. Искренне верим, что ваша доброта вернется к вам в еще большем размере! Берегите себя, своих родных и близких! Дай Бог вам всем крепкого здоровья и благополучия!» - написали нам родные убитых Таисии и Анастасии.

Напомним, о резонансом преступлении стало известно вечером 24 августа, когда в лесу под Краснокамском нашли тела убитых женщины и ребенка. Жертвами стали 45-летняя жительница Ишимбая Таисия и ее 5-летняя дочка. Женщина с ребенком приехала в Пермь в небольшой отпуск, в гости к давней подруге Майе. Вскоре они перестали выходить на связь. Родственники обратились в полицию. Вечером 24 августа по соцсетям разнеслась шокирующая новость: женщина и девочка найдены убитыми. Вскоре к Майе пришли оперативники, женщина подтвердила, что ее знакомая действительно гостила у нее, а после ссоры Таисия забрала ребенка и уехала в неизвестном направлении. Майя утверждала, что сама несколько дней искала пропавшую подругу, но безрезультатно.

Однако сыщики не поверили ее словам и в ходе дальнейших допросов установили, что пермячка напрямую причастна к исчезновению подруги и ее дочери. Жительниц Башкирии убил 40-летний знакомый Майи: сначала зарезал женщину, а потом задушил ребенка.

Преступление было заранее спланировано. Преступная парочка сняла гостевой дом в поселке Ласьва под Краснокамском, в него привезли женщину и ребенка, а после убийства вывезли их тела на автомобиле и закопали в лесном массиве неподалеку. 26 августа Майе и ее подельника арестовали на два месяца. На суде женщина рассказала, что стала мотивом к совершению преступления.

- В 2013 году она начала заниматься черной магией и колдовством, навела на меня порчу и пыталась оттяпать квартиру. Другой возможности избавиться от нее, кроме как убить, у меня не было, - объясняла задержанная.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким убитых.

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