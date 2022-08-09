«Никто не верил, что я выживу». Сотрудник пермского вуза, раненый во время стрельбы, пришел на суд к Тимуру Бекмансурову

Александр Суслонов помнит все события того страшного дня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Единственный потерпевший, пришедший на заседание по делу о стрельбе в пермском университете – сотрудник вуза Александр Суслонов. Он решил лично посмотреть в глаза своему обидчику. Другие потерпевшие не появились в зале суда, хотя были уведомлены о процессе должным образом.

В тот страшный день специалист по связям с общественностью отдела протокола ПГНИУ Александр Суслонов устал сидеть за компьютером и вышел из здания ЕНИ прогуляться.

- Погода стояла хорошая – золотая осень – и я просто решил немного отдохнуть от работы и подышать свежим воздухом на территории кампуса, но обратно не дошел, - рассказал он «КП» в перерыве между судебными заседаниями. – Раздалась стрельба. Пуля попала мне в бедро.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Александр был одним из самых тяжело раненых. Первую экстренную операцию ему провели в Перми, потом отправили в столичную клинику.

- Как я могу оценить случившееся со мной? Я получил тяжелое ранение бедра и многие не верили, что я выживу. Великий Конфуций сказал об этом: «Что не убивает, делает нас сильнее». Я помню все, что произошло, я все время находился в сознании. Поминутно, конечно, вряд ли все вспомню, но если без мандража посидеть и подумать, то я помню даже того, кто летел рядом со мной спецборотом. Помню вкус металла в глотке.... Я отключился только на операции в Москве. Я в мистику не верю, но она есть. Многие не верили, что я выживу, но я всем говорил: «Не дождетесь, у меня есть ангел-хранитель». Друзья до сих пор говорят при встрече: «Это просто чудо, что ты живой!»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сейчас, посмотрев в суде на своего обидчика-инвалида без одной ноги, потерпевший испытал к нему жалость.

- Мне кажется, Бекмансуров просто не ведал, что творил, - объяснил мужчина.

На больничном листе раненый во время нападения сотрудник вуза находился ровно полгода. Его списали лишь 20 марта. Сейчас он чувствует себя с переменным успехом. Еще нужна реабилитация.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Главное сейчас для меня – это движение, я прохожу лечение и реабилитацию, а недавно мне дали путевку на две недели в Усть-Качку, - говорит Александр.

Он пока думает о том, чтобы в ходе процесса подать иск о возмещении морального вреда. Однако с суммой иска пока еще не определился.

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Более подробно об этой трагедии здесь: Стрельба в пермском университете 20 сентября 2021 года