Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 августа 2022 9:00

«Никто не верил, что я выживу». Сотрудник пермского вуза, раненый во время стрельбы, пришел на суд к Тимуру Бекмансурову

Раненый во время нападения на пермский университет Александр Суслонов полгода находился на больничном
Алена ОВЧИННИКОВА
Александр Суслонов помнит все события того страшного дня.

Александр Суслонов помнит все события того страшного дня.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Единственный потерпевший, пришедший на заседание по делу о стрельбе в пермском университете – сотрудник вуза Александр Суслонов. Он решил лично посмотреть в глаза своему обидчику. Другие потерпевшие не появились в зале суда, хотя были уведомлены о процессе должным образом.

В тот страшный день специалист по связям с общественностью отдела протокола ПГНИУ Александр Суслонов устал сидеть за компьютером и вышел из здания ЕНИ прогуляться.

- Погода стояла хорошая – золотая осень – и я просто решил немного отдохнуть от работы и подышать свежим воздухом на территории кампуса, но обратно не дошел, - рассказал он «КП» в перерыве между судебными заседаниями. – Раздалась стрельба. Пуля попала мне в бедро.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Александр был одним из самых тяжело раненых. Первую экстренную операцию ему провели в Перми, потом отправили в столичную клинику.

- Как я могу оценить случившееся со мной? Я получил тяжелое ранение бедра и многие не верили, что я выживу. Великий Конфуций сказал об этом: «Что не убивает, делает нас сильнее». Я помню все, что произошло, я все время находился в сознании. Поминутно, конечно, вряд ли все вспомню, но если без мандража посидеть и подумать, то я помню даже того, кто летел рядом со мной спецборотом. Помню вкус металла в глотке.... Я отключился только на операции в Москве. Я в мистику не верю, но она есть. Многие не верили, что я выживу, но я всем говорил: «Не дождетесь, у меня есть ангел-хранитель». Друзья до сих пор говорят при встрече: «Это просто чудо, что ты живой!»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сейчас, посмотрев в суде на своего обидчика-инвалида без одной ноги, потерпевший испытал к нему жалость.

- Мне кажется, Бекмансуров просто не ведал, что творил, - объяснил мужчина.

На больничном листе раненый во время нападения сотрудник вуза находился ровно полгода. Его списали лишь 20 марта. Сейчас он чувствует себя с переменным успехом. Еще нужна реабилитация.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Главное сейчас для меня – это движение, я прохожу лечение и реабилитацию, а недавно мне дали путевку на две недели в Усть-Качку, - говорит Александр.

Он пока думает о том, чтобы в ходе процесса подать иск о возмещении морального вреда. Однако с суммой иска пока еще не определился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На суд к Бекмансурову, устроившему бойню в пермском университете, пришел сотрудник вуза

Александр Суслонов – один из потерпевших (Подробнее...)

Пермский убийца в балакаве, каске и с ружьем шел к университету мимо множества видеокамер и толпы людей: Почему его никто не остановил

Журналисты «КП» прошли путем Тимура Бекмансурова (Подробнее...)

Более подробно об этой трагедии здесь: Стрельба в пермском университете 20 сентября 2021 года

ЧППроисшествия: ЧПСтрельба в Пермском государственном университете 20 сентября 2021: подробности нападения на ПГНИУ, личность нападавшего, последние новости о происшествии в Перми