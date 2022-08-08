Тимур Бекмансуров, устроивший бойню в пермском университете, пожаловался на неудобный душ в колонии

Бекмансурову передают в СИЗО передачки от матери Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Во вторник, 9 августа, Тимуру Бекмансурову, устроившему бойню в пермском университете, в очередной раз продлят меру пресечения. На заседании также планируют назначить дату, когда над убийцей шести человек начнется судебный процесс.

Напомним, трагедия случилась в сентябре прошлого года, когда первокурсник Тимур Бекмансуров приехал на занятия с охотничьим ружьем, заряженным картечью. Он шел по территории вуза и стрелял в людей, которые попадались на его пути.

Он успел выстрелить около 30 раз, когда его остановил полицейский Константин Калинин: открыл огонь из табельного оружия и обезвредил преступника.

Жертвами Бекмансурова стали шесть человек, более 20 были ранены. 37 человек получили различные травмы – многие студенты, спасаясь от вооруженного преступника, в панике выпрыгивали из окон аудиторий.

Экспертиза признала преступника вменяемым, то есть в момент преступления он осознавал все последствия своих действий. Сейчас расследование уголовного дела уже завершено, Бекмансурову предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям – убийство и покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений общеопасным способом.

Если студента признают виновным, ему грозит пожизненное лишение свободы. До приговора суда он находится в СИЗО, в специальной камере для инвалидов. Условия содержания периодически проверяют правозащитники.

- Если вы помните, он серьезно пострадал при задержании, и лишился части своей ноги. Поэтому в изоляторе он содержится в специальной камере, для инвалидов, - сообщил на своей странице в соцсетях председатель краевой Общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав заключенных Георгий Ситников. - Жалоб на условия содержания он не высказал, кроме сложностей в пользовании душем - душ не оборудован специальными поручнями и сиденьем, которые положены инвалидам. Действительно, мы проверили душевую и там не было ничего, за что можно держаться человеку с одной ногой. Также мы попросили положить в душе противоскользящие коврики, которые нужны и для людей без инвалидности, поскольку на голом кафеле можно легко поскользнуться и травмироваться.

Кроме этого, Бекмансурову передают в СИЗО передачки от матери, с ней он поддерживает связь через электронные письма.

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