Фото: ГИБДД по Пермскому краю

Вечером 31 июля возле поселка Дивья под Добрянкой произошла страшная автокатастрофа, в которой погибли четыре человека. 56-летней женщина- водитель «Шкода Фабиа» выехала на «встречку» и врезалась в грузовик марки «Скания», за рулем которого находился 36-летний водитель. После чего их откинуло на автомобили «Гранта» и «Ниссан Кашкай».

От полученных травм трое пассажиров и водитель «Шкода Фабиа» скончались на месте. Еще двое человек - пассажир и водитель «Лады» - получили различные травмы. Как рассказала корреспонденту «КП-Пермь» знакомая погибших, в «Шкоде Фабиа» ехали жительницы Кировского района Перми: 56-летняя водитель, ее 21-летняя дочь, 21-летняя подруга дочери и ее 14-летняя сестра. Они возвращались из города Чусового.

Фото: ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ

В пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края сообщили, что 56-летнюю пассажирку «Лады» после осмотра врачей отправили на амбулаторное лечение, а 59-летнего водителя в тяжелом состоянии увезли в больницу. На сегодняшний день медикам удалось стабилизировать его состояние, и оно оценивается как средне-тяжелое.

Фото: ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ

После того, как момент аварии опубликовали в соцсетях, пермяки стали гадать, из-за чего женщина-водитель выехала на «встречку». Одни предположили, что женщина на что-то отвлеклась, другие считали, что водитель могла уснуть за рулем или ей стало плохо. Что именно стало причиной произошедшего, пока не установлено, правоохранители продолжают разбираться во всех обстоятельствах аварии.

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