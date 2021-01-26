«Последние секунды жизни попали на видео». Трое 23-летних парней погибли на трассе Воткинск – Чайковский

Место ДТП и погибшие молодые люди. Фото ЧП ДТП Ижевск Удмуртия/ВКонтакте

Трое жителей Чернушки погибли в жестком ДТП на трассе Воткинск – Чайковский.

Ужасная трагедия, унесшая жизни трех молодых людей, произошла в воскресенье, 24 января, на 36 километре трассы. Около полудня 22-летний водитель автомобиля «Киа Рио» не справился с управлением и врезался стоящий грузовик «Скания».

- В результате столкновения погибли три 23-летних пассажира легковушки. Водитель с травмами попал в Чайковскую больницу. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что молодой шофер не справился с управлением при обгоне, - сообщили в 1 отделе УГИБДД по Удмуртии.

Погибшими молодыми людьми оказались жители города Чернушки Пермского края. Всем было по 23 года. Как рассказал один из родственников, ребята ехали кататься на лыжах. После публикации произошедшего в социальных сетях некоторые пользователи предположили, что водитель был пьян.

«Учитывая то, как он рванул и махом обошел три попутные машины, у этого гонщика шансы избежать аварии были равны нулю».

«Мы видели это. Они нас обгоняли. Ехали по «встречке». Пытались перестроиться, их вынесло на фуры. Скорость была высокая».

«Я ехал через машину от них. Водитель «исполнял» по всему ГЭС, виляя из стороны в сторону, а потом пошел на обгон. Возвращался в свою колею очень резко, из-за этого машину занесло и выкинуло под фуру.

Однако родственники одного из погибших рассказал «КП», что водитель был трезв.

- Он не пил. Просто всегда любил погонять, ребята часто просили его не превышать скорость.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

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